Serie B, la classifica marcatori: Gliozzi non perde la vetta, ma Bortolussi lo tallona

Con la giornata di ieri, domenica 2 novembre, la Serie B ha quasi mandato in archivio l'11ª giornata del campionato, che si è giocata dopo il turno infrasettimanale, un turno che ha visto rinviare a data da destinarsi la gara tra Juve Stabia e Bari, a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata ma ieri regolarmente in campo. Al netto di ciò, la giornata ha ovviamente smosso la classifica marcatori del torneo cadetto, che vede Gliozzi del Modena tornare al gol con Bortolussi del Padova che però lo tallona.

Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati.

7 gol: Gliozzi (5; Modena)

6 gol: Bortolussi (3; Padova)

5 gol: Cissè (Catanzaro), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)

4 gol: Adorante (1; Venezia), Coda (Sampdoria), Ghedjemis (Frosinone), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Pohjanpalo (Palermo), Schiavi (2; Carrrarese), C. Shpendi (2; Cesena), S. Shpendi (Empoli),

3 gol: Alvarez (Monza), Biasci (Avellino), Calò (1; Frosinone), Candellone (Juve Stabia), Ciervo (Cesena), Di Nardo (Pescara), Dany Mota (Monza), Koutsoupias (Frosinone), Iemmello (Catanzaro), Izzo (Monza), Lapadula (Spezia), Meazzi (Pescara), Novakovich (Reggiana), Olivieri (Pescara), Olzer (Pescara), Portanova (Reggiana), Raimondo (Frosinone), Tavsan (Reggiana), Yeboah (Venezia)

A seguire, anche il recap della giornata:

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' [aut.] Simic (A), 32' [rig.] Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' [rig.] Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' [rig.] Bortolussi (P)

Virtus Entella-Empoli 1-0

86’ Tiritiello

Palermo-Pescara 5-0

23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite

Bari-Cesena 1-0

80' Gytkjaer

Catanzaro-Venezia 2-1

54' Iemmello (C), 60' Yeboah (V), 81' Alesi (C)

Modena-Juve Stabia 3-0

14' Nieling (M), 69' [rig.] Gliozzi (M), 90' [aut.] Ruggero (J)

Monza-Spezia 1-0

53' Ravanelli

Sampdoria-Mantova 0-1

87’ Ruocco

CLASSIFICA

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Padova 14

Juve Stabia 14*

Virtus Entella 13

Bari 12*

Empoli 11

Südtirol 11

Mantova 8

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

*una gara in meno