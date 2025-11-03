Serie B, la classifica marcatori: Gliozzi non perde la vetta, ma Bortolussi lo tallona
Con la giornata di ieri, domenica 2 novembre, la Serie B ha quasi mandato in archivio l'11ª giornata del campionato, che si è giocata dopo il turno infrasettimanale, un turno che ha visto rinviare a data da destinarsi la gara tra Juve Stabia e Bari, a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata ma ieri regolarmente in campo. Al netto di ciò, la giornata ha ovviamente smosso la classifica marcatori del torneo cadetto, che vede Gliozzi del Modena tornare al gol con Bortolussi del Padova che però lo tallona.
Di seguito, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati.
7 gol: Gliozzi (5; Modena)
6 gol: Bortolussi (3; Padova)
5 gol: Cissè (Catanzaro), Moncini (1; Bari), Popov (Empoli), Tiritiello (Virtus Entella)
4 gol: Adorante (1; Venezia), Coda (Sampdoria), Ghedjemis (Frosinone), Mancuso (1; Mantova), Merkaj (1; SudTirol), Pierozzi (Palermo), Pohjanpalo (Palermo), Schiavi (2; Carrrarese), C. Shpendi (2; Cesena), S. Shpendi (Empoli),
3 gol: Alvarez (Monza), Biasci (Avellino), Calò (1; Frosinone), Candellone (Juve Stabia), Ciervo (Cesena), Di Nardo (Pescara), Dany Mota (Monza), Koutsoupias (Frosinone), Iemmello (Catanzaro), Izzo (Monza), Lapadula (Spezia), Meazzi (Pescara), Novakovich (Reggiana), Olivieri (Pescara), Olzer (Pescara), Portanova (Reggiana), Raimondo (Frosinone), Tavsan (Reggiana), Yeboah (Venezia)
A seguire, anche il recap della giornata:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' [aut.] Simic (A), 32' [rig.] Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' [rig.] Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' [rig.] Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Palermo-Pescara 5-0
23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite
Bari-Cesena 1-0
80' Gytkjaer
Catanzaro-Venezia 2-1
54' Iemmello (C), 60' Yeboah (V), 81' Alesi (C)
Modena-Juve Stabia 3-0
14' Nieling (M), 69' [rig.] Gliozzi (M), 90' [aut.] Ruggero (J)
Monza-Spezia 1-0
53' Ravanelli
Sampdoria-Mantova 0-1
87’ Ruocco
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Virtus Entella 13
Bari 12*
Empoli 11
Südtirol 11
Mantova 8
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
*una gara in meno
