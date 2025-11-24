Sassuolo-Pisa 2-2, le pagelle: Meister e Matic top, deludono Pinamonti e Tramoni
Risultato finale: SASSUOLO-PISA 2-2
SASSUOLO
Muric 6 - Bravo quando è chiamato in causa, l'uscita su Meister nel secondo tempo è provvidenziale. Incolpevole sui gol.
Walukiewicz 5.5 - La sua partita dura solamente 45' per un giallo ingenuo preso nel primo tempo.
Idzes 6 - Attento quando è sollecitato dall'attacco pisano.
Muharemovic 5 - Bene in fase di impostazione, ma sbaglia sul gol di Meister facendosi saltare con troppa facilità. Dal 46' Couibaly 5 - Imprecisissimo, sbaglia sia le scelte che le giocate tecnicamente.
Candè 5 - Causa un rigore ingenuo che porta gli avversari in vantaggio dopo solo due minuti. Dal 71' Doig 6 - Si fa vedere in attacco e crea superiorità-
Thorstvedt 6.5 - Non incide per tutta la partita, ma la sua zampata è decisiva per il pareggio finale.
Matic 7 - Ministro del centrocampo neroverde, segna un gol bellissimo che pareggia il rigore di Nzola. Dall'87' Volpato 6.5 - Il suo cross per il pareggio è una perla che rende facile facile il tap-in di Thorstvedt.
Konè 6 - A volte confusionario, dà comunque tantissima intensità alla manovra dei suoi. Dal 71' Lipani 6 - Tanta sostanza a centrocampo.
Berardi 6 - Non è la sua serata più brillante, ma quando si accende è comunque il più pericoloso dei suoi.
Pinamonti 5 - Si vede poco e quando lo fa sbaglia due occasioni importanti.
Fadera 5.5 - Evanescente, raramente si mette in proprio e quando lo fa non incide. Dal 60' Laurientè 6 - Entra e si sente subito, con due giocate di assoluto livello.
Fabio Grosso 6 - Il suo Sassuolo appare un po' scarico, ma ha la fortuna e la bravura di riagguantare una partita che sembrava scappata via.
PISA
Semper 6 - Bravo a tenere a galla i suoi, incolpevole sui gol.
Canestrelli 6 - A volte impeciso, ma è roccioso e efficace.
Caracciolo 6.5 - Il migliore della difesa.
Calabresi 5 - Va in difficoltà con Fadera, in una serata in cui il gambiano non brilla. Dal 46' Albiol 6 - Mette in mostra tutta la sua qualità.
Tourè 6 - Prende il rigore e vince tutti i duelli, nel secondo tempo cala.
Piccinini 5.5 - Prima da titolare in Serie A. Prova solida ma un po' imprecisa.
Aebischer 6 - Corre, lotta e imposta, fondamentale per questa squadra. Dall'82' Vural sv.
Leris 6 - Prova a dare qualità e corsa, spesso riuscendoci.
Angori 6 - Crossa benissimo, le sue palle sono un'arma pericolosissima. Dal 71' Højholt 5.5 - Non incide.
Tramoni 5 - Sbaglia due palle gol nitide nel primo tempo, troppo poco per lui. Dal 57' Moreo 6.5 - Fa tutto, punta, ala ed esterno. Tanta voglia e un assist bellissimo per Meister.
Nzola 6 - Segna un rigore bellissimo, fa reparto da solo e lotta. Dal 57' Meister 7 - Segna un gol bellissimo, da grande attaccante.
Alberto Gilardino 6.5 - Il suo Pisa gioca bene e forse merita la vittoria, che sfuma a trenta secondi dal gong.
