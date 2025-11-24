Avellino fra crisi di risultati e voci su Biancolino. D'Agostino blinda il tecnico e ordina il silenzio

La crisi in cui è piombato l'Avellino nell'ultimo mese e mezzo – una sola vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte – hanno fatto scattare il campanello d'allarme nella piazza irpina con la panchina di Raffaele Biancolino che sembrava scricchiolare pericolosamente tanto da parlare di Bolzano – contro il SudTirol – come ultima spiaggia e veder circolare il nome di quel Vincenzo Vivarini, esonerato neanche due settimane fa dal Pescara, come possibile alternativa in caso di ulteriore scivolone.

Ipotesi che però non sembrano trovare conferme ufficiali tanto che il presidente Angelo Antonio D'Agostino in una nota apparsa sul sito del club ha smentito le voci blindando la posizione del tecnico: “Un professionista che ha dato tutto se stesso per Avellino e l’Avellino combattendo e meritandosi la sacrosanta opportunità, per i risultati conseguiti in Primavera ed in Prima Squadra, di allenare il club della città in cui vive. La sua tenacia ed il suo lavoro ci ha convinti, ad inizio stagione, a programmare insieme un progetto a medio/lungo termine che non possiamo assolutamente mettere in discussione adesso, con la squadra al dodicesimo posto in classifica ed in linea con l’obiettivo stagionale. - si legge ancora - È ingeneroso e pesante addossare tutte le responsabilità delle cinque sconfitte subite in questo inizio di campionato soltanto all’allenatore”.

Il numero uno biancoverde ha anche deciso per il silenzio stampa fino a data da destinarsi, per “trovare serenità e concentrazione in vista delle cinque gare che dovremo affrontare prima della sosta natalizia”, come si legge sempre nella nota sul sito ufficiale del club.