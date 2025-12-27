Serie B, 18ª giornata: il posticipo Bari-Avellino finisce 1-1. Biasci risponde a Dickmann
Finisce 1-1 il posticipo del 18° turno di Serie B fra Bari e Avellino. Padroni di casa avanti al 54’ con Dickmann e pareggio degli irpini al 68’ con l’ex Catanzaro Biasci. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Modena-Monza 1-2
40' [rig.] Gliozzi (Mod), 50' Azzi (Mon), 65' Ravanelli (Mon)
Spezia-Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Carrarese-Mantova 0-0
Catanzaro-Cesena 2-0
26' Iemmello, 54' Pittarello
Empoli-Frosinone 1-1
16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)
Juve Stabia-Sudtirol 1-0
19' Maistro
Sampdoria-Reggiana 2-1
14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)
Venezia-Virtus Entella 1-0
17' [aut.] Di Mario (E)
Palermo-Padova 1-0
38' Pohjanpalo
Bari-Avellino 1-1
54’ Dickmann (B), 68’ Biasci (A)
CLASSIFICA
Frosinone 38
Monza 37
Venezia 35
Palermo 33
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 24
Padova 22
Avellino 22
Reggiana 20
Carrarese 20
Spezia 17
Sampdoria 17
Bari 17
Sudtirol 16
Virtus Entella 16
Mantova 15
Pescara 13