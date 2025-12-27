Juventus, Spalletti: "Siamo una buona squadra, ma dobbiamo anche farlo vedere"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 2-0 nella gara contro il Pisa: "Siamo stati sotto il livello come ritmo nel primo tempo, anche se l'abbiamo condotta. Gli ultimi minuti male, il Pisa con la sua fisicità ci ha creato un paio di situazioni difficili nelle quali siamo stati anche fortunati. Poi la partita l'abbiamo fatta sempre. Zhegrova e David hanno fatto bene quando sono entrati, ci hanno dato più qualità dalla trequarti in su e siamo riusciti a fare gol anche meritato. Dobbiamo fare meglio, anche se non abbiamo fatto male".

Zhegrova ha fatto la differenza?

"Lui aveva avuto l'influenza, ha avuto tre giorni la febbre alta e si è allenato solo ieri mattina. Avevamo l'obbligo di farlo giocare perché non trovavamo sbocchi, lui ha questa miccia accesa per saltare l'uomo, pensavo potesse far meno visto quello che aveva avuto invece ha fatto bene. Nel secondo tempo è cresciuto Thuram e mi è piaciuto moltissimo anche Miretti. E' una vittoria che ci dà maggior fiducia e convinzione".

Calo fisiologico?

"Chiaro che dall'inizio non potevo fare diversamente per le situazioni contingenti di questa settimana, Koopmeiners non si è trovato benissimo. Però poi siamo stati in campo senza soffrire, mentre sul finire del primo tempo e l'inizio del secondo abbiamo subito la tenacia del Pisa che è stato sfortunato sui due legni. Penso che il nostro peggioramento sia dovuto anche alla buonissima partita fatta dal Pisa, anche l'Inter ha sofferto qui per 70 minuti. Probabilmente il Pisa non è fortunatissimo nei dettagli. Noi siamo una buona squadra però dobbiamo anche farlo vedere e non solo dirlo, nel primo tempo siamo stati sotto il livello in troppi elementi".