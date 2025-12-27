Juventus, Zhegrova il migliore contro il Pisa: "Grazie a Spalletti per il termine 'zeppetta'"

Edon Zhegrova, esterno offensivo della Juventus, dopo la vittoria col Pisa, in cui è stato tra i migliori in campo, è intervenuto al microfono di DAZN: "La cosa importante è che tutto il gruppo sia stato unito. Voglio mettere le mie qualità a disposizione del gruppo. Ho visto una Juventus compatta per tutta la partita".

Come procede con Spalletti?

"Sta provando a migliorarmi anche in fase difensiva, anche se comunque mi veniva chiesta anche nei miei club precedenti e so che nel calcio moderno bisogna avere la doppia fase. Sono stato fuori tanto, non ho giocato moltissimo, ma ora sto dando il mio contributo".

Spalletti parla del tuo colpo e lo chiama 'zeppetta'.

"Sono nato con questa qualità, grazie al mister per aver trovato il nome".