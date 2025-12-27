Juventus, Zhegrova il migliore contro il Pisa: "Grazie a Spalletti per il termine 'zeppetta'"
Edon Zhegrova, esterno offensivo della Juventus, dopo la vittoria col Pisa, in cui è stato tra i migliori in campo, è intervenuto al microfono di DAZN: "La cosa importante è che tutto il gruppo sia stato unito. Voglio mettere le mie qualità a disposizione del gruppo. Ho visto una Juventus compatta per tutta la partita".
Come procede con Spalletti?
"Sta provando a migliorarmi anche in fase difensiva, anche se comunque mi veniva chiesta anche nei miei club precedenti e so che nel calcio moderno bisogna avere la doppia fase. Sono stato fuori tanto, non ho giocato moltissimo, ma ora sto dando il mio contributo".
Spalletti parla del tuo colpo e lo chiama 'zeppetta'.
"Sono nato con questa qualità, grazie al mister per aver trovato il nome".
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
