Bari-Avellino 1-1, le pagelle: Prima gioia per Dickmann, Biasci mortifero
Risultato finale: Bari-Avellino 1-1
BARI
Cerofolini 5.5 - Ha sulla coscienza la rete del pareggio dell’Avellino, incerto il suo intervento sul tiro da fuori scoccato da Russo. La sua deviazione corta è invitante per Biasci che non si è fatto pregare.
Meroni 6.5 - Attento e preciso a disinnescare gli attacchi biancoverdi, lo fa lottando con i crampi che lo tormentano nella parte finale della partita. Dal 85’ Kassama s.v.
Pucino 6 - Guida con precisione il pacchetto arretrato del Bari riuscendo a limitare gli attaccanti biancoverdi. Nella parte finale della partita perde lucidità lasciandosi andare ad alcuni interventi fallosi che gli costano il giallo.
Nikolaou 6 - Fa venire i brividi in avvio con un errore sanguinoso, per sua fortuna non sfruttato al meglio dagli irpini. Per il resto della gara è abile a mettere il fisico al servizio della squadra sbarrando la strada ai biancoverdi.
Mane 6.5 - A sorpresa Vivarini lo inserisce a destra, ripaga la fiducia garantendo una spinta efficace nella sua zona di competenza. Entra nell’azione della rete del momentaneo vantaggio dialogando con Gytkjaer. Dal 73’ Antonucci 5.5 - Non riesce ad incidere nei venti minuti in cui viene impiegato.
Verreth 6 - Parte bene facendosi notare con un paio di inserimenti senza palla interessanti. Con il passar del tempo viene assorbito nella palude del centrocampo, dando il suo apporto nella due fasi. Dal 85’ Bellomo 6 L’unico a provarci in maniera convincente nel finale.
Braunoder 6 - Solo un grande intervento di Daffara gli nega la gioia del gol in apertura, per il resto fornisce il suo apporto nelle due fasi dando fosforo e quantità.
Dickmann 6.5 - Schierato in un ruolo non suo risponde presente lo stakanovista ex Brescia, lo fa firmando la rete del momentaneo vantaggio con una rasoiata, si mangia poco dopo il possibile 2-0.
Maggiore 6.5 - Ottimo il suo apporto nella trequarti dove riesce a tratti a dare qualità al gioco dei biancorossi. Suo l'assist vincente per Dickmann. Dal 73’ Rao 5.5 Non riesce a mettere al servizio dei compagni fantasia ed imprevedebilità.
Castrovilli 6 - Al suo ritorno in campo dopo due settimane per infortunio, fornisce il suo contributo di qualità alla manovra. Si accende a strappi, in alcune circostanze sembra mancare un pizzico di concretezza nell’ultima giocata.
Gytkjaer 5.5 - Pesa il clamoroso errore sotto porta dopo sei minuti. Per il resto fa valere il suo fisico ingaggiando duelli con i difensori avversari tenendo in allarme la retroguardia biancoverde, ma da lui ci si aspetta ben altro. Dal 88’ Moncini s.v.
Vincenzo Vivarini 5.5 - Schiera Mane sulla destra portando Dickmann sulla sinistra, la mossa funziona anche se la squadra va a corrente alternata. Non riesce a porre rimedio al cambio di modulo operato da Biancolino rimandando ancora la vittoria.
AVELLINO
Daffara 6.5 - Grande riflesso in apertura su Braunoder, si distende sulla sua sinistra negando al tedesco la gioia del gol poi viene graziato da Gytkjaer. Incolpevole sul gol del momentaneo vantaggio firmato da Dickmann, nel finale salva su Bellomo.
Cancellotti 6.5 - Parte braccetto di destra nel 3-5-2 in sostituzione dello squalificato Fontanarosa, spende un giallo in apertura ma è fondamentale una chiusura su Verreth nel primo tempo. Più efficace nella ripresa con il passaggio alla difesa a quattro.
Simic 6 - Se la deve vedere con Gytkjaer che lo impegna sul piano fisico ed atletico, in alcuni frangenti costretto ad usare la cattive per limitare il danese.
Enrici 6 - Si fa sorprendere in occasione della rete del momentaneo vantaggio del Bari, facendosi prendere in mezzo da Mane e Maggiore che lo mandano a vuoto. Per il resto la sua prestazione è positiva portando a casa una sufficienza meritata.
Missori 6.5 - Una spina nel fianco della retroguardia biancorossa, cerca gli inserimenti offensivi dialogando al meglio con i compagni di centrocampo. Conferisce energia e fosforo alla fascia destra ingaggiando duelli interessanti con Dickmann.
Sounas 5.5 - Non sempre preciso e continuo nella zona nevralgica del campo. Spesso schermato da centrocampisti e difensori biancorossi.
Palmiero - 5.5 Fa girare la squadra non sempre con la dovuta efficacia. Il pressing portato dalla formazione biancorossa talvolta lo mette in difficoltà. Dal 69’ Palumbo 6.5 - Il suo ingresso permette ai biancoverdi di aumentare il tasso tecnico.
Besaggio 6 - Lotta nella zona mediana del campo cercando di innescare gli inserimenti degli attaccanti. Tocca molti palloni non gestiti sempre in maniera precisa e lucida.
Milani 5.5 - Schierato esterno a tutta fascia visto l’arretramento di Cancellotti. Perde spesso i duelli con lo sgusciante Mane proponendosi raramente in avanti. Dal 55’ Russo 6.5 - La squadra irpina cambia marcia dal momento del suo ingresso in campo. Mette lo zampino sulla rete del pareggio di Biasci.
Biasci 6.5 - Ha il merito di concretizzare l’unica vera occasione di tutta la partita raccogliendo la respinta corta di Cerofolini. Dal 87’ Lescano s.v
Tutino 5 - Pochi palloni giocabili per lui, cerca di abbassarsi per liberarsi dalla guardia dei centrali biancorossi senza successo, deludente. Dal 55’ Patierno 6- Più propositivo ed efficace rispetto al compagno di squadra ha il merito di avere maggiore imprevedibilità.
Raffaele Biancolino 6.5 - Riesce a far fronte a ben nove assenze schierando una squadra che dopo l'impasse iniziale prende l'iniziativa. Dopo la rete del Bari cambia modulo e l'Avellino trae beneficio.