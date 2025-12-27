Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bari-Avellino 1-1, le pagelle: Prima gioia per Dickmann, Biasci mortifero

Bari-Avellino 1-1, le pagelle: Prima gioia per Dickmann, Biasci mortiferoTUTTO mercato WEB
Tommaso Biasci
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:02Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale: Bari-Avellino 1-1

BARI

Cerofolini 5.5 - Ha sulla coscienza la rete del pareggio dell’Avellino, incerto il suo intervento sul tiro da fuori scoccato da Russo. La sua deviazione corta è invitante per Biasci che non si è fatto pregare.

Meroni 6.5 - Attento e preciso a disinnescare gli attacchi biancoverdi, lo fa lottando con i crampi che lo tormentano nella parte finale della partita. Dal 85’ Kassama s.v.

Pucino 6 - Guida con precisione il pacchetto arretrato del Bari riuscendo a limitare gli attaccanti biancoverdi. Nella parte finale della partita perde lucidità lasciandosi andare ad alcuni interventi fallosi che gli costano il giallo.

Nikolaou 6 - Fa venire i brividi in avvio con un errore sanguinoso, per sua fortuna non sfruttato al meglio dagli irpini. Per il resto della gara è abile a mettere il fisico al servizio della squadra sbarrando la strada ai biancoverdi.

Mane 6.5 - A sorpresa Vivarini lo inserisce a destra, ripaga la fiducia garantendo una spinta efficace nella sua zona di competenza. Entra nell’azione della rete del momentaneo vantaggio dialogando con Gytkjaer. Dal 73’ Antonucci 5.5 - Non riesce ad incidere nei venti minuti in cui viene impiegato.

Verreth 6 - Parte bene facendosi notare con un paio di inserimenti senza palla interessanti. Con il passar del tempo viene assorbito nella palude del centrocampo, dando il suo apporto nella due fasi. Dal 85’ Bellomo 6 L’unico a provarci in maniera convincente nel finale.

Braunoder 6 - Solo un grande intervento di Daffara gli nega la gioia del gol in apertura, per il resto fornisce il suo apporto nelle due fasi dando fosforo e quantità.

Dickmann 6.5 - Schierato in un ruolo non suo risponde presente lo stakanovista ex Brescia, lo fa firmando la rete del momentaneo vantaggio con una rasoiata, si mangia poco dopo il possibile 2-0.

Maggiore 6.5 - Ottimo il suo apporto nella trequarti dove riesce a tratti a dare qualità al gioco dei biancorossi. Suo l'assist vincente per Dickmann. Dal 73’ Rao 5.5 Non riesce a mettere al servizio dei compagni fantasia ed imprevedebilità.

Castrovilli 6 - Al suo ritorno in campo dopo due settimane per infortunio, fornisce il suo contributo di qualità alla manovra. Si accende a strappi, in alcune circostanze sembra mancare un pizzico di concretezza nell’ultima giocata.

Gytkjaer 5.5 - Pesa il clamoroso errore sotto porta dopo sei minuti. Per il resto fa valere il suo fisico ingaggiando duelli con i difensori avversari tenendo in allarme la retroguardia biancoverde, ma da lui ci si aspetta ben altro. Dal 88’ Moncini s.v.

Vincenzo Vivarini 5.5 - Schiera Mane sulla destra portando Dickmann sulla sinistra, la mossa funziona anche se la squadra va a corrente alternata. Non riesce a porre rimedio al cambio di modulo operato da Biancolino rimandando ancora la vittoria.

AVELLINO

Daffara 6.5 - Grande riflesso in apertura su Braunoder, si distende sulla sua sinistra negando al tedesco la gioia del gol poi viene graziato da Gytkjaer. Incolpevole sul gol del momentaneo vantaggio firmato da Dickmann, nel finale salva su Bellomo.

Cancellotti 6.5 - Parte braccetto di destra nel 3-5-2 in sostituzione dello squalificato Fontanarosa, spende un giallo in apertura ma è fondamentale una chiusura su Verreth nel primo tempo. Più efficace nella ripresa con il passaggio alla difesa a quattro.

Simic 6 - Se la deve vedere con Gytkjaer che lo impegna sul piano fisico ed atletico, in alcuni frangenti costretto ad usare la cattive per limitare il danese.

Enrici 6 - Si fa sorprendere in occasione della rete del momentaneo vantaggio del Bari, facendosi prendere in mezzo da Mane e Maggiore che lo mandano a vuoto. Per il resto la sua prestazione è positiva portando a casa una sufficienza meritata.

Missori 6.5 - Una spina nel fianco della retroguardia biancorossa, cerca gli inserimenti offensivi dialogando al meglio con i compagni di centrocampo. Conferisce energia e fosforo alla fascia destra ingaggiando duelli interessanti con Dickmann.

Sounas 5.5 - Non sempre preciso e continuo nella zona nevralgica del campo. Spesso schermato da centrocampisti e difensori biancorossi.

Palmiero - 5.5 Fa girare la squadra non sempre con la dovuta efficacia. Il pressing portato dalla formazione biancorossa talvolta lo mette in difficoltà. Dal 69’ Palumbo 6.5 - Il suo ingresso permette ai biancoverdi di aumentare il tasso tecnico.

Besaggio 6 - Lotta nella zona mediana del campo cercando di innescare gli inserimenti degli attaccanti. Tocca molti palloni non gestiti sempre in maniera precisa e lucida.

Milani 5.5 - Schierato esterno a tutta fascia visto l’arretramento di Cancellotti. Perde spesso i duelli con lo sgusciante Mane proponendosi raramente in avanti. Dal 55’ Russo 6.5 - La squadra irpina cambia marcia dal momento del suo ingresso in campo. Mette lo zampino sulla rete del pareggio di Biasci.

Biasci 6.5 - Ha il merito di concretizzare l’unica vera occasione di tutta la partita raccogliendo la respinta corta di Cerofolini. Dal 87’ Lescano s.v

Tutino 5 - Pochi palloni giocabili per lui, cerca di abbassarsi per liberarsi dalla guardia dei centrali biancorossi senza successo, deludente. Dal 55’ Patierno 6- Più propositivo ed efficace rispetto al compagno di squadra ha il merito di avere maggiore imprevedibilità.

Raffaele Biancolino 6.5 - Riesce a far fronte a ben nove assenze schierando una squadra che dopo l'impasse iniziale prende l'iniziativa. Dopo la rete del Bari cambia modulo e l'Avellino trae beneficio.

Articoli correlati
Serie B, 18ª giornata: il posticipo Bari-Avellino finisce 1-1. Biasci risponde a... Serie B, 18ª giornata: il posticipo Bari-Avellino finisce 1-1. Biasci risponde a Dickmann
Serie B, 18ª giornata: Bari-Avellino 0-0 al 45' Serie B, 18ª giornata: Bari-Avellino 0-0 al 45'
Bari-Avellino, le formazioni ufficiali: torna Castrovilli. Lupi cambiano poco Bari-Avellino, le formazioni ufficiali: torna Castrovilli. Lupi cambiano poco
Altre notizie Serie B
Serie B, i migliori portieri dopo la 18ª giornata: Joronen prende il largo Serie B, i migliori portieri dopo la 18ª giornata: Joronen prende il largo
Serie B, i migliori giocatori dopo la 18ª giornata: Ghedjemis trascinatore Serie B, i migliori giocatori dopo la 18ª giornata: Ghedjemis trascinatore
Avellino, Aiello: "Ci soddisfa il pareggio, è mancata l'ultima scelta per vincere"... Avellino, Aiello: "Ci soddisfa il pareggio, è mancata l'ultima scelta per vincere"
Frosinone, Raimondo: "L'obiettivo è arrivare in doppia cifra a fine anno" Frosinone, Raimondo: "L'obiettivo è arrivare in doppia cifra a fine anno"
Pescara, Letizia: "Negati due rigori eclatanti su Cangiano e Caligara" Pescara, Letizia: "Negati due rigori eclatanti su Cangiano e Caligara"
Bari-Avellino 1-1, le pagelle: Prima gioia per Dickmann, Biasci mortifero Bari-Avellino 1-1, le pagelle: Prima gioia per Dickmann, Biasci mortifero
Spezia, Artistico: "Oggi serviva solo vincere. Il 'Picco' fondamentale" Spezia, Artistico: "Oggi serviva solo vincere. Il 'Picco' fondamentale"
Palermo, Osti sul futuro di Brunori: "Se deciderà di andare lo asseconderemo" Palermo, Osti sul futuro di Brunori: "Se deciderà di andare lo asseconderemo"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: McKennie in dubbio, chance Openda
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
4 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
5 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine top news n.1 Serie A, 17^ giornata LIVE: Nkunku sostituisce Leao, c'è Thuram con Lautaro
Immagine top news n.2 Davis gela la Lazio al 95': 1-1 tra l'Udinese e i biancocelesti. Polemiche nel finale
Immagine top news n.3 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.4 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.5 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
Immagine top news n.7 Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Juve lancia la rincorsa, ora è terza (in attesa dei recuperi)
Immagine news Serie A n.2 Autogol di Calabresi, poi il tap-in di Yildiz: Pisa al palo, la Juventus vince e centra il filotto
Immagine news Serie A n.3 Giocatona di Miretti, gol facile facile per Yildiz: la Juventus raddoppia a Pisa
Immagine news Serie A n.4 Zazzaroni sicuro: "Conte il vero numero uno dell'anno, ha vinto anche le antipatie"
Immagine news Serie A n.5 Inter, c'è il Fenerbahce sulle tracce di Frattesi: per un'offerta da 30-35 milioni può partire
Immagine news Serie A n.6 La Juventus passa con un po' di fortuna a Pisa: al 74' autorete di Calabresi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori portieri dopo la 18ª giornata: Joronen prende il largo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori giocatori dopo la 18ª giornata: Ghedjemis trascinatore
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Aiello: "Ci soddisfa il pareggio, è mancata l'ultima scelta per vincere"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Raimondo: "L'obiettivo è arrivare in doppia cifra a fine anno"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Letizia: "Negati due rigori eclatanti su Cangiano e Caligara"
Immagine news Serie B n.6 Bari-Avellino 1-1, le pagelle: Prima gioia per Dickmann, Biasci mortifero
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Immagine news Serie C n.3 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.4 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Immagine news Serie C n.6 Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Inter, Chivu vuole difendere la vetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?