Serie B, 18ª giornata: il Frosinone pareggia ma riprende la vetta. Balzo in avanti della Samp

Nel pomeriggio di ieri, 26 dicembre, con il big match tra Modena e Monza, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera alle ore 19:30, con la gara del 'San Nicola' dove il Bari è obbligato al riscatto. Alle ore 15:00, però, son scese in campo ben sei partite, che - dato l'orario - hanno da poco mandato i vari match, che hanno visto il Frosinone pareggiare contro l'Empoli e riprendersi quindi la vetta in solitaria, seppur con un margine esiguo sul secondo posto.

Prezioso anche il successo del Catanzaro, che scala clamorosamente la classifica, e bene anche il Venezia, ma altrettanto prezioso è il successo della Samp che in rimonta batte la Reggiana.

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 18ª GIORNATA

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' [rig.] Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Spezia – Pescara 2-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)

Carrarese – Mantova 0-0

Catanzaro – Cesena 2-0

26' Iemmello, 54' Pittarello

Empoli – Frosinone 1-1

16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)

Juve Stabia - Sudtirol 1-0

19' Maistro

Sampdoria – Reggiana 2-1

14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)

Venezia – Virtus Entella 1-0

17' [aut.] Di Mario (E)

Sabato 27 dicembre

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

CLASSIFICA

Frosinone 38

Monza 37

Venezia 35

Catanzaro 31

Cesena 31

Palermo 30*

Modena 29

Juve Stabia 26

Empoli 24

Padova 22*

Avellino 21*

Reggiana 20

Carrarese 20

Spezia 17

Sampdoria 17

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16*

Mantova 15

Pescara 13

*una gara in meno