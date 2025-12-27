Serie B, 18ª giornata: il Frosinone pareggia ma riprende la vetta. Balzo in avanti della Samp
Nel pomeriggio di ieri, 26 dicembre, con il big match tra Modena e Monza, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera alle ore 19:30, con la gara del 'San Nicola' dove il Bari è obbligato al riscatto. Alle ore 15:00, però, son scese in campo ben sei partite, che - dato l'orario - hanno da poco mandato i vari match, che hanno visto il Frosinone pareggiare contro l'Empoli e riprendersi quindi la vetta in solitaria, seppur con un margine esiguo sul secondo posto.
Prezioso anche il successo del Catanzaro, che scala clamorosamente la classifica, e bene anche il Venezia, ma altrettanto prezioso è il successo della Samp che in rimonta batte la Reggiana.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' [rig.] Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Spezia – Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Carrarese – Mantova 0-0
Catanzaro – Cesena 2-0
26' Iemmello, 54' Pittarello
Empoli – Frosinone 1-1
16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)
Juve Stabia - Sudtirol 1-0
19' Maistro
Sampdoria – Reggiana 2-1
14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)
Venezia – Virtus Entella 1-0
17' [aut.] Di Mario (E)
Sabato 27 dicembre
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
CLASSIFICA
Frosinone 38
Monza 37
Venezia 35
Catanzaro 31
Cesena 31
Palermo 30*
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 24
Padova 22*
Avellino 21*
Reggiana 20
Carrarese 20
Spezia 17
Sampdoria 17
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16*
Mantova 15
Pescara 13
*una gara in meno