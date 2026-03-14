Focus TMW Lazio, la rosa vale 11,75 milioni in meno rispetto all'estate. Nessuno rivalutato, giù Nuno Tavares

La Lazio passa dai 235 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 223,25 milioni attuali. Un dato in flessione per il club biancoceleste, che vive un momento di stasi preoccupante sul fronte della valorizzazione degli asset. La rosa laziale fatica a rigenerarsi economicamente, scontando il blocco del mercato avuto a luglio dell'anno scorso.

I meno 28 milioni

Nuno Tavares è il volto di questa flessione, con un crollo di 10 milioni di euro che pesa come un macigno sulla valutazione complessiva della difesa. Non va meglio nel settore avanzato: Mattia Zaccagni, capitano e uomo simbolo, perde 5 milioni, la stessa cifra registrata da Boulaye Dia e dal nuovo innesto Taylor, che però ha giocato sei mesi nell'Ajax. Anche Gustav Isaksen vede scendere la propria quotazione di 3 milioni, confermando le difficoltà di un gruppo che non riesce a trovare la scintilla per far lievitare il proprio valore di mercato.

I più 0 milioni

La situazione in casa Lazio è singolare e riflette un immobilismo tecnico-finanziario raro per i vertici del calcio italiano: nessun giocatore della rosa è riuscito a far registrare un aumento di valore significativo in questa rilevazione. Un vuoto che evidenzia la mancanza di "crack" stagionali o di giovani promesse capaci di imporsi all'attenzione generale, lasciando la società in attesa di segnali di risveglio dai propri talenti più attesi.

Chi è migliorato

Nessuno

Chi è peggiorato

Nuno Tavares -10 milioni

Taylor -5

Zaccagni -5

Dia -5

Isaksen -3