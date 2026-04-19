Serie B, Padova-Reggiana: Breda contro Bisoli, sfida oltre la paura

La sfida di questo pomeriggio all'Euganeo rappresenta un autentico esame di maturità per Padova e Reggiana. Entrambe le formazioni sono chiamate a dimostrare che i recenti successi contro Empoli e Carrarese non sono stati episodi fortuiti, ma il segnale inequivocabile di una rinascita. Dopo un periodo buio, la corsa verso la salvezza è ufficialmente iniziata e nessuna delle due ha intenzione di fermarsi proprio sul più bello. In un campionato ad estrema compressione, specialmente nelle retrovie, ogni punto pesa come un macigno. Il Padova ha oggi l'occasione d'oro per volare a +5 sulla zona play-out, mentre la Reggiana, con un colpo esterno, potrebbe addirittura abbandonare le sabbie mobili della bassa classifica.

COME ARRIVA IL PADOVA - A sole quattro giornate dal termine della regular season, il Padova si ritrova in una posizione di classifica difficilmente immaginabile ai nastri di partenza del campionato. Il recente filotto di risultati negativi ha eroso ogni margine di errore, costringendo i Biancoscudati a giocarsi il tutto per tutto in questo infuocato finale di stagione. A pesare sul cammino dei veneti è soprattutto un attacco che fatica a pungere: insieme alla Reggiana, il Padova condivide infatti il penultimo posto per reti realizzate (appena 33), dato che certifica una cronica difficoltà nel finalizzare la manovra. Tuttavia, questo pomeriggio all'Euganeo la sterilità offensiva dovrà lasciare spazio al cinismo. Sostenuti dalla grande cornice dei tifosi patavini, pronti a trascinare la squadra come già accaduto contro l'Empoli, i ragazzi di Breda sono chiamati ad una prova d'orgoglio per strappare i tre punti ed evitare di giocarsi la permanenza in categoria in un drammatico fotofinish

COME ARRIVA LA REGGIANA -Quella di oggi all'Euganeo potrebbe rivelarsi la trasferta più determinante dell'intera stagione per la Reggiana. I Granata si giocano il jolly per affrontare il finale di campionato con una ritrovata serenità, evitando di scivolare in un'autocondanna verso la retrocessione che, in caso di sconfitta, diventerebbe uno spettro fin troppo reale. Il rendimento recente non lascia spazio a interpretazioni: nelle ultime sette uscite, il tabellino recita un bilancio deficitario con un solo pareggio, una vittoria e ben cinque sconfitte. Un cammino troppo traballante per una squadra che ambisce alla permanenza nella categoria cadetta. Tuttavia, la vittoria di sabato scorso contro la Carrarese ha ridato ossigeno e morale a un ambiente che ora chiede continuità.