Napoli, record negativo per Conte: mai così pochi punti in Serie A (anche se le vincesse tutte)
La caduta contro la Lazio non pesa soltanto in classifica, ma lascia anche un segno nei numeri di Antonio Conte. La sconfitta al Maradona certifica infatti un dato inedito nella carriera del tecnico: questa è già la sua peggior stagione in termini di punti in Serie A.
Anche vincendo tutte le gare rimanenti, il Napoli arriverebbe a quota 81, un totale inferiore al precedente minimo personale di Conte, gli 82 punti conquistati con l’Inter nella stagione 2019/20. Un’annata, quella, che rappresentava già un’eccezione, essendo l’unica in cui il tecnico non riuscì a vincere lo scudetto al primo anno in panchina.
Il trend sembra destinato a confermarsi anche quest’anno, con il Napoli ormai distante dalla vetta e impegnato a difendere un piazzamento utile per la Champions League. A rendere il quadro ancora più amaro, la fine dell’imbattibilità casalinga che durava da dicembre 2024.
Per Conte e i suoi è una battuta d’arresto pesante, sotto tutti i punti di vista. Ora però servirà una reazione immediata: il finale di stagione è ancora lungo, ma margini di errore non ce ne sono più.