Serie B, 8ª giornata: Juve Stabia-Avellino 2-0 al 45'. In gol Mosti e Bellich
Finisce con il doppio vantaggio della Juve Stabia sull'Avellino il primo tempo del derby campano valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B in corso di svolgimento al 'Menti' di Castellammare di Stabia. Decidono, per il momento, la sfida le reti di Mosti al 39' e di Bellich tre minuti più tardi.
SERIE B, 8ª GIORNATA
Virtus Entella-Sampdoria 3-1
33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)
Frosinone-Monza 0-1
38' Keita Baldè
Mantova-Sudtirol 1-1
40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)
Pescara-Carrarese 2-2
2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)
Reggiana-Bari 3-1
41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)
In corso
Juve Stabia-Avellino 2-0
39' Mosti, 42' Bellich
Sabato 18 ottobre
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova