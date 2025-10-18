Serie B, 8ª giornata: Juve Stabia-Avellino 2-0 al 45'. In gol Mosti e Bellich

Finisce con il doppio vantaggio della Juve Stabia sull'Avellino il primo tempo del derby campano valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B in corso di svolgimento al 'Menti' di Castellammare di Stabia. Decidono, per il momento, la sfida le reti di Mosti al 39' e di Bellich tre minuti più tardi.

SERIE B, 8ª GIORNATA

Virtus Entella-Sampdoria 3-1

33’ Debenedetti (E), 39’ rig. Franzoni (E), 81’ Coda (S), 84’ Tiritiello (E)

Frosinone-Monza 0-1

38' Keita Baldè

Mantova-Sudtirol 1-1

40' Pecorino (S), 55' Ruocco (M)

Pescara-Carrarese 2-2

2' Abiuso (C), 52' Hasa (C), 74' Meazzi (P), 89 Di Nardo (P)

Reggiana-Bari 3-1

41' Moncini (B), 45'+3 Tavsan (R), 70' Bozzolan (R), 81' Lambourde (R)

In corso

Juve Stabia-Avellino 2-0

39' Mosti, 42' Bellich

Sabato 18 ottobre

Ore 19:30 - Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre

Ore 15:00 - Palermo-Modena

Ore 17:15 - Empoli-Venezia

Ore 19:30 - Catanzaro-Padova