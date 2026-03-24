Serie B, terremoto panchine: Spezia, Padova e Reggiana. Tre cambi in un giorno

La Serie B ha vissuto una giornata di fuoco sul fronte delle panchine: dopo la 32ª giornata, tre club hanno deciso di intervenire per rimescolare le carte in vista del finale di stagione. Spezia, Padova e Reggiana protagoniste di un pomeriggio che cambia il volto della cadetteria.

Spezia, via Donadoni: torna D'Angelo

Le notizie più clamorose arrivano dal Golfo dei Poeti. Lo Spezia ha ufficializzato la separazione consensuale da Roberto Donadoni: dopo un colloquio mattutino alla presenza del presidente Charlie Stillitano e del proprietario Thomas Roberts, le parti hanno trovato un accordo per il divorzio. Il club ha ringraziato Donadoni per la professionalità e l'impegno dimostrati, augurandogli le migliori fortune future. Subito dopo è arrivata la seconda comunicazione ufficiale: la guida tecnica torna a Luca D'Angelo, già allenatore delle Aquile nella prima parte della stagione corrente. Un ritorno alle origini in piena emergenza salvezza con un tecnico che lo scorso anno ha guidato la squadra fino alla finale playoff.

Padova, Breda nuovo tecnico

Cambia anche il Calcio Padova, che ha ufficializzato l'ingaggio di Roberto Breda al posto di Matteo Andreoletti. Il tecnico trevigiano, classe 1969, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione e sarà presentato mercoledì in conferenza stampa allo Stadio Euganeo. Breda porta con sé un lungo curriculum in cadetteria: tra le tappe più recenti, la salvezza del Livorno, la panchina dell'Ascoli (con cui chiuse al 12° posto nella stagione 2022/23) e l'esperienza alla Ternana nella stagione 2023/24, conclusa con la retrocessione in Serie C dopo i playout, e più di recente il ritorno alla Salernitana nel gennaio 2025.

Reggiana, Rubinacci saluta: arriva Bisoli

Infine anche un terzo cambio. La Reggiana ha deciso di sollevare dall'incarico Lorenzo Rubinacci, dopo 9 partite alla guida della squadra granata a partire da inizio febbraio. Il bilancio dell'ex vice di Alessandro Nesta è risultato insostenibile: 4 sconfitte nelle ultime 5 gare, con 13 reti subite e appena una realizzata. Un rendimento che ha complicato la corsa salvezza e spinto la dirigenza a intervenire durante la settimana di sosta. Al suo posto spazio a Pierpaolo Bisoli: il tecnico bolognese 59enne, grande esperto della categoria, è reduce da 18 partite al Modena nel 2024 — con salvezza centrata nella stagione 2023/24 — e da una breve parentesi al Brescia di 7 gare nel campionato 2024/25.