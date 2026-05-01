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Serie B, Carrarese-Cesena: sfida per i playoff allo Stadio dei Marmi

Serie B, Carrarese-Cesena: sfida per i playoff allo Stadio dei MarmiTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 06:12Serie B
Paola Pascalis

Sfida ad alta tensione in chiave playoff allo Stadio dei Marmi di Carrara, dove oggi alle 15:00 si affrontano Carrarese e Cesena nella gara valida per la 37^ giornata di Serie B. Due squadre separate da appena due punti e accomunate dallo stesso obiettivo: restare agganciate alla zona spareggi promozione. Il Cesena si presenta da nono in classifica con 45 punti, mentre la Carrarese insegue al decimo posto a quota 43. A dirigere l’incontro sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Pascarella e Laghezza, e dal IV Uomo Bortolussi. Al VAR opereranno Santoro e Paganessi.

COME ARRIVA LA CARRARESE - I padroni di casa non stanno attraversando un momento brillante. Nel mese di aprile hanno raccolto soltanto 4 punti in quattro partite, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo turno ha visto i gialloblù cedere nettamente sul campo del Frosinone con un 3-0. Alla vigilia, il tecnico Antonio Calabro ha ribadito l'importanza della gara e la volontà di invertire la rotta e regalare una soddisfazione al pubblico: “Venerdì daremo il meglio di noi stessi per provare a regalare una gioia a questa città”.

COME ARRIVA IL CESENA - Il Cesena attraversa un momento tutt’altro che positivo. Nelle ultime quattro partite i romagnoli hanno raccolto soltanto due punti, frenando sensibilmente la propria corsa verso i playoff. La squadra, reduce dal pareggio a reti bianche contro la Sampdoria, non trova la vittoria dal 21 marzo, quando si impose sul Catanzaro. Un digiuno che pesa in una fase decisiva della stagione. Nonostante parta con i favori del pronostico, la formazione allenata da Ashley Cole continua a incontrare difficoltà lontano dal proprio stadio: appena due punti nelle ultime sette trasferte, numeri che evidenziano anche problemi in fase offensiva. Per la prossima sfida, il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi allo stesso undici visto nell’ultima giornata, puntando sulla continuità per ritrovare risultati e fiducia.

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