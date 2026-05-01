Serie B, Juve Stabia-Frosinone: i campani esultano per il rientro di Candellone

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Sarà il signor Matteo Marcenaro di Genova a dirigere la partita in programma questo pomeriggio allo stadio Menti tra Juve Stabia e Frosinone, un match delicatissimo soprattutto per i ciociari che non potranno permettersi un risultato diverso dalla vittoria. La matematica, infatti, consente ancora di sperare nella promozione diretta, a patto che il Monza perda colpi negli ultimi 180 minuti. La squadra di Abate, invece, crede nella possibilità di agganciare il sesto posto.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Buone notizie dall’infermeria per mister Abate che, a sorpresa, ha inserito nell’elenco dei convocati anche capitan Candellone. Dopo aver saltato praticamente tutto il girone di ritorno per infortunio, ecco che il bomber ha ricevuto l’agognato ok dallo staff medico; naturalmente sarà gestito con oculatezza evitando qualsivoglia rischio in chiave playoff, ma la sola presenza in panchina darà una carica in più ai campani. Restano invece out Morachioli, Burnete, Zeroli, Battistella e Kassama, oltre allo squalificato Diakitè. In campo una formazione molto simile a quella che ha ben figurato a Pescara, con Okoro preferito a Gabrielloni in attacco e Bellich che riprenderà il suo posto nel terzetto difensivo. Carissoni sostituirà Ricciardi, con Cacciamani sull’out opposto.

COME ARRIVA IL FROSINONE

Ottime notizie anche per mister Alvini. Fatta eccezione per Gori (che ha terminato anzitempo la stagione a causa di un problema al ginocchio), il tecnico ha a disposizione tutta la rosa dopo settimane di convivenza con l’emergenza. Non cambia il modulo con il tandem Kvernadze-Ghedjemis alle spalle di Raimondo, favorito su Zuelli. In mediana intoccabile il grande ex Calò, calciatore che contribuì a riportare in B le vespe nella gestione Caserta. In difesa il quartetto formato da Oyono, Monterisi, Calvani e Bracaglia. Tra i pali Palmisani, uno dei calciatori rivelazione di questa super stagione disputata dai gialloblu.