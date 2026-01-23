Serie B, Carrarese-Empoli: un derby per l'alto

Non solo un derby, ma molto di più.

Carrarese ed Empoli si daranno battaglia in questo anticipo della 21^ giornata di Serie BKT non semplicemente per i semplici 3 punti, ma anche per gloria e vanto. Un derby è per un sempre un derby, anche se "solo" toscano. Per di più, la vittoria potrebbe significare anche un notevole balzo in avanti. Balzo che permetterebbe ad una delle due (ora divise da un solo punti in classifica, ndr) di avvicinare decisamente quella zona playoff che permetterebbe loro un seguito di campionato.

Dopo quasi 30 anni esatti dall'ultimo incontro, le due squadre si ritrovano in Toscana. Quello di questa sera sarà la 23^ sfida tra le compagini, affrontatesi unicamente in Serie C. L'unica eccezione, ovviamente, fa riferimento alla gara di andata, terminato 2-2 grazie alle reti di Zanon e Finotto per i gialloblu e di Shpendi e Ceesay per gli azzurri. Nei 22 precedenti complessivi, invece, ad esultare maggiormente sono stati gli ospiti, vittoriosi in 7 occasioni contro le sole 3 dei padroni di casa. Il risultato maggiormente uscito, però, è il pari, ottenuto per ben 12 volte.

Dando uno sguardo ai numeri, invece, vediamo che il livello dei due team è quasi appaiato per quanto riguarda gol fatti e subìti, anche se la difesa empolese risulta al momento più solida rispetto a quella carrarina (27-26 i gol effettuati; 30-25 quelli presi). Si preannuncia quindi un derby molto equilibrato per tanti fattori, con le quote che lo confermano: gli addetti ai lavori, infatti, prevedono una gara molto tirata, con qualche favoritismo portato dalla parte casalinga.

L'arbitro scelto per la gara del comunale "dei Marmi" è Mario Perri di Roma 1, il quale sarà coadiuvato da Luca Mondin di Treviso e Marco Colaianni di Bari. Niccolò Turrini di Firenze sarà il Quarto Ufficiale, mentre in sala VAR opererà Niccolò Baroni di Firenze, assistito dall'AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

COME ARRIVA LA CARRARESE - La squadra di Antonio Calabro ha ritrovato subito la retta via persa in quel di Monza (KO per 4-1). Dalla gara brianzola sono arrivati solo risultati positivi: 1 pari e due vittorie consecutive condiscono il buon momento gialloblu, coronato dal successo per 1-2 in quel di Avellino. Al momento la posizione è la 10^ con 26 punti.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Di tutt'altro aspetto il periodo della truppa di Davide Dionisi che, dopo 3 uscite a punti, hanno trovato il brusco stop innanzi ad un coriaceo SudTirol, per di più tra le mura amiche (0-1). L'attuale 9° posto con 27 punti all'attivo ad oggi scontenta tutti, specie per una squadra partita con ambizioni di rapida risalita.