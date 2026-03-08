Carrarese, Torregrossa: "Orgoglio per l'atteggiamento, abbiamo messo sotto il Palermo"

Dopo la sconfitta della Carrarese contro il Palermo, l’attaccante Ernesto Torregrossa ha fatto il punto in conferenza stampa:

“Torniamo a casa rammaricati per questo risultato: tutti avremmo potuto essere maggiormente incisivi, io in primis. L’aspetto che sicuramente ci deve rendere orgogliosi è la nostra capacità di mettere sotto, praticamente per tutta la partita, una grande squadra come il Palermo”.

Torregrossa ha sottolineato come l’atteggiamento mostrato dalla squadra possa rivelarsi determinante nel prosieguo della stagione: “Sono certo che questa cattiveria agonistica ci porterà lontano, perché credo che alla lunga questo atteggiamento possa premiare”.

Riguardo al suo ruolo nella gara, l’attaccante ha ammesso le difficoltà di seguire la squadra dalla panchina: “Dal punto di vista personale, non è stato facile vedere la squadra giocare, solo dalla panchina, per così tanto tempo, senza poter entrare e aiutare i ragazzi nei momenti di difficoltà. Ad ogni modo, il mister sa qual è la mia indole e che può sempre contare su di me, trovandomi pronto a contribuire alle migliorie del gruppo”.