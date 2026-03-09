Serie B, si chiude la 29ª giornata: squillo salvezza del Pescara, vincono Catanzaro e Palermo
Si è conclusa la 29ª giornata di Serie B con risultati importanti sia in coda che nelle zone più nobili. In vetta continua la marcia del Venezia, che supera 2-0 la Reggiana grazie alle reti di Haps e Doumbia e sale a 63 punti. Alle sue spalle rallenta il Monza, sconfitto 4-2 sul campo dello Spezia in una gara spettacolare. I liguri si impongono con la doppietta di Artistico e i gol di Aurelio e Bandinelli, nonostante l’avvio shock con le reti brianzole di Petagna e Cutrone.
Prosegue anche la corsa del Frosinone, che batte nettamente 3-0 la Sampdoria con le firme di Fiori, Raimondo e Corrado, restando saldamente nelle zone altissime della classifica. Vittoria pesante anche per il Palermo, che espugna il campo della Carrarese grazie alla rete decisiva di Pohjanpalo.
Grande spettacolo al Ceravolo, dove il Catanzaro rimonta l’Empoli e vince 3-2: decisiva la doppietta di Pittarello e il gol di Cassandro dopo le reti iniziali di Elia e Nasti per i toscani. Nelle altre sfide, successi importanti per Avellino sul Padova (1-0), per il Mantova sulla Juve Stabia (2-0) e per la Virtus Entella, che passa sul campo del Sudtirol grazie a Marconi. Finisce invece senza reti Modena–Cesena. In coda spicca il pesante successo del Pescara, che travolge 4-0 il Bari con la doppietta di Di Nardo e i gol di Insigne su rigore e Valzania. Tre punti fondamentali per gli abruzzesi, che tornano a sperare nella salvezza.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Catanzaro-Empoli 3-2
1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)
Frosinone-Sampdoria 3-0
25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado
Mantova-Juve Stabia 2-0
21' Bragantini, 45+2' Mancuso
Domenica 8 marzo
Carrarese-Palermo 0-1
19’ Pohjanpalo
Pescara-Bari 4-0
13' e 47' Di Nardo, 40' rig. Insigne, 56' Valzania
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63
Monza 60
Frosinone 58
Palermo 57
Catanzaro 49
Modena 44
Juve Stabia 40
Cesena 39
Sudtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31
Sampdoria 30
Mantova 30
Spezia 29
Reggiana 29
Bari 28
Pescara 25
