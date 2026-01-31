Serie B, Virtus Entella-Frosinone: la vittoria come unicum

"Conquista la vittoria, conquistala per noi!"

Questo è il coro che canterebbero ad alta voce i tifosi di Virtus Entella e Frosinone, squadre impegnate nella 22^ giornata di Serie BKT e lo eleverebbero a ragion più che vedute.

Nonostante i quasi antipodi nella graduatoria, infatti, sia i padroni di casa che gli ospiti necessitano unicamente della vittoria per poter continuare a cullare quelli che sono i loro sogni, coincidenti anche coi loro obiettivi stagionali: i primi hanno nel mirino i 3 punti per ottenere quella salvezza tanto ambita senza passare dai pur sempre temibili playout, mentre i secondi vogliono accaparrarsi il successo per volare in Serie A senza passare dal via, distaccando nel minor tempo possibile le dirette concorrenti.

Le due compagini sono al loro 12° confronto diretto. Il bilancio degli 11 precedenti è decisamente favorevole ai laziali, avanti per 11-3 rispetto ai liguri, con 2 pareggi a condire il tutto. Guardando quelli che sono i numeri attuali, invece, vediamo che sia i gol effettuati (18-39), sia quelli subìti (28-18), pendono dalla parte gialloblu. Tutto parrebbe porre a favore di una vittoria esterna, quindi. Però, c'è sempre un "però", chiamato oggi "fattore casalingo". Il "Sannazzari", infatti, risulta ostico ai più, grandi e piccini. Qualsiasi squadra venga in Liguria, soffre, faticando a trovare geometrie e quadre nelle districate maglie biancoazzurre. Ed è proprio per questa motivazione che le quote sorridono sì alla capolista, ma non in maniera così netta.

Come ultimo, ora un'occhiata a quella che è la designazione arbitrale. A Chiavari dirigerà il Sig. Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato da Marco Ceolin di Treviso e da Gilberto Laghezza di Mestre. Il Quarto Ufficiale sarà il Sig. Edoardo Mazzoni della sezione di Prato, mentre in sala VAR opererà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, assistito dall'AVAR Daniele Rutella di Enna.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - La squadra di Andrea Chiappella sta lottando con le unghie e con i denti per poter centrare la salvezza nel minor tempo possibile. La campagna acquisti invernale e lo stadio a favore potrebbero regalare ulteriori sorrisi ai chiavaresi, necessitanti di ritrovare il pieno sorriso che ormai manca da 2 gare (1-0 al Monza). Nell'ultimo turno è arrivato lo stop per mano della Juve Stabia, che li costringe ora al 16° posto, il primo dei playout, con 20 punti.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Al contrario dei diretti concorrenti odierni, la truppa di Massimiliano Alvini sta vivendo un ottimo momento di forma, coi giocatori che continuano a trottare come non mai, macinando chilometri e vittorie. L'ultima arriva dal confronto interno contro la Reggiana per 1-0, con la classifica che ora li vede comandare in 1^ posizione grazie ai 45 punti sin qui ottenuti.