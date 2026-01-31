Südtirol-Catanzaro 2-1, le pagelle: Merkaj e Zedadka decisivi, Liberali si salva
Risultato finale: SÜDTIROL-CATANZARO 2-1
SÜDTIROL
Adamonis 6 - Attento sulle giocate di Pittarello, riflessi pronti per il lituano.
El Kaouakibi 6.5 - Bravo a farsi trovare pronto al duello con gli attaccanti del Catanzaro.
Kofler 6 - Prova ordinata la sua, senza picchi ma anche senza grandi errori.
Veseli 5.5 - Soffre la vivacità di Liberali, poi cresce nella ripresa.
Molina 6 - Come sempre spinge e corre avanti e indietro. Indispensabile per i suoi. Dall’85’ F. Davi sv
Tait 6 - Buon lavoro il suo in fase di interdizione, si fa vedere anche in attacco. Dal 58’ Frigerio 5.5 - Ingresso ordinato, poco coinvolto.
Tronchin 6 - Ordinato, bravo a dialogare con i compagni. Dal 59’ Crnigoj 6.5 - Entra benissimo, corre e fa salire i suoi, bravo anche nei cross per le punte.
Casiraghi 6 - Sempre bravissimo a farsi trovare in attacco con i suoi inserimenti. Dal 75’ Bordon sv.
Zedadka 6.5 - Segna un bellissimo gol che suggella un’ottima prestazione.
Merkaj 6.5 - Segna un gol da grande opportunista, rubando il tempo alla difesa e andando in porta con il pallone.
Pecorino 5.5 - Non riesce ad incidere, nonostante spesso riesca a difendere bene la sfera. Dal 75’ Odogwu 6 - Fa tutto, anche il difensore centrale, si mette al servizio dei compagni.
Fabrizio Castori 6.5 - I suoi partono a mille, segnano, subiscono e poi segnano di nuovo. Nella ripresa è un esercizio difensivo perfetto quello dei suoi ragazzi.
CATANZARO
Pigliacelli 6 - Non ha colpe sui gol, anzi nell’azione del primo compie un ottimo intervento prima del tiro di Zedadka.
Antonini 5 - Si perde Merkaj dopo l’errore di Brighenti, non fa fallo per paura del rosso e fa prendere gol ai suoi.
Cassandro 6 - Il migliore della difesa, bravo anche a farsi vedere in attacco.
Brighenti 5 - Gara macchiata dal grave errore sul gol del 2-1 quando calcola male il rimbalzo e si fa infilare da Merkaj che poi vola a segnare. Dal 65’ Frosinini 5.5 - Prova anche a farsi vedere in attacco, senza particolare successo
Favasuli 5.5 - Spinge e crossa a profusione, unico modo che conosce il Catanzaro oggi per cercare il gol.
Petriccione 5.5 - Detta i tempi e imbuca per i compagni, metronomo di un centrocampo però troppo scolastico.
Pontisso 5 - Corre e prova a dare sostanza al centrocampo, con poco successo. Dal 75’ Pompetti sv.
D’Alessandro 5.5 - Prova a sgasare come sa, spesso con cross pericolosi, ma i compagni non riescono a sfruttarli per fare gol. Dal 65’ Di Francesco 5.5 - Non riesce mai ad incidere, tocca pochi palloni ma poco precisi.
Liberali 6.5 - Il migliore dei suoi, specie nel primo tempo, imprendibile quando parte. Ottimo l’assist per il momentaneo 1-1. Dal 75’ Pandolfi sv.
Iemmello 5.5 - Non incide come sa, prova il gol della domenica calciando da centrocampo senza fortuna. Dall’85’ Nuamah sv.
Pittarello 6.5 - Segna un bellissimo gol e si spende tantissimo per tutto il fronte offensivo.
Alberto Aquilani 5 - Tanta difficoltà in zona gol, se a questo si unisce una difesa che oggi ha ballato parecchio, ecco che torna l’equazione.