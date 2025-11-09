Cesar su Inter-Lazio: "Può succedere di tutto. I nerazzurri sono una squadra brillante"

"Può succedere di tutto". Sarà una sfida aperta quella fra Inter e Lazio per Cesar. Il doppio ex della partita di San Siro ha presentato per l'edizione odierna di Tuttosport l'incontro fra i nerazzurri di Cristian Chivu e i biancocelesti di Maurizio Sarri: "L'Inter deve riprendersi - ha esordito - io sono andato spesso a San Siro e ultimamente non ho visto una squadra brillante, ma un team che concede troppo, che crea anche delle situazioni, senza farti male. I nerazzurri hanno potenzialità, devono essere più concreti".

Per quanto riguarda invece la Lazio "non avendo potuto fare mercato, è penalizzata tanto perché oggi Sarri lavora con qualche giocatore che non era nei suoi piani. Però affronta la situazione a viso aperto, ha un centrocampo e un attacco che hanno fatto vedere cose importanti, prendono pochi gol. Non hanno i ricambi dello stesso livello e questo può essere un problema".

E proprio sul suo ex compagno ai tempi dell'Inter, ora sulla panchina nerazzurra, si è espresso sottolineando come non ci siano similitudini con Roberto Mancini: "Chivu è un profilo diverso caratterialmente. Per vissuto, esperienza, per le caratteristiche anche dei giocatori che dopo ha portato con se Mancini, c’è differenza. Poi vedo Cristian molto calmo, è il suo modo di essere: mi sembra evidente questa differenza di metodologie e mentalità".