TMW Genoa, Onana non convocato contro la Fiorentina: le condizioni del centrocampista

Debutto al "Ferraris" oggi per Daniele De Rossi. Il suo Genoa scenderà in campo alle 15 contro la Fiorentina per un match importantissimo per la zona bassa della classifica. Uno scontro diretto fra due formazioni che non hanno approcciato al meglio questo campionato anche se i rossoblù sono reduci dal successo di lunedì scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E per la gara del "Ferraris", il nuovo tecnico rossoblù non avrà a disposizione l'infortunato Jean Onana. Il centrocampista camerunese non è stato infatti inserito nella lista dei convocati per oggi.

La situazione

Il calciatore arrivato, o meglio ritornato, a Genova negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato ha riportato un risentimento al flessore destro. La situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in collaborazione con lo staff della nazionale del Camerun e certamente avremo un quadro più completo, complice anche la pausa per le Nazionali.

Solo una presenza in stagione

Il classe 2000 non ha trovato moltissimo spazio nel corso di questa prima parte di campionato a causa anche di un problema fisico iniziale che ne ha condizionato l’impiego nelle primissime giornate. Dopo le due panchine contro il Napoli al “Maradona” e Parma a Marassi, Onana ha disputato 12 minuti nella sfida poi persa con il Torino per 2-1 e poi successivamente due panchina contro Cremonese e Sassuolo.