Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', la Juve Stabia si porta avanti sul Palermo

Con la serata di ieri, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, con due soli match previsti per appunto domenica.

Alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con ben cinque match in campo, ovviamente conclusi, ma alle ore 17:15 è andato in scena il penultimo match odierno, quello del 'Romeo Menti' tra Juve Stabia e Palermo: da poco concluso il primo tempo, con le Vespe campane che quasi allo scadere si portano in vantaggio grazie alla rete di Cacciamani (CLICCA QUI per leggere il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):

SERIE B, 12ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Juve Stabia-Palermo 1-0

38' Cacciamani

Sabato 8 novembre

Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

Già giocate

Spezia-Bari 1-1

7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

Empoli-Catanzaro 1-0

59' [rig.] Shpendi (E)

Frosinone-Modena 2-2

9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)

Mantova-Padova 1-0

85' Ruocco

Reggiana-Virtus Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 1-1

49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)

CLASSIFICA

Modena 25

Monza 23*

Frosinone 22

Cesena 20*

Palermo 19*

Avellino 16*

Venezia 16*

Reggiana 16

Carrarese 15

Catanzaro 15

Padova 14

Virtus Entella 14

Empoli 14

Juve Stabia 14**

Bari 13*

Sudtirol 12

Mantova 11

Spezia 8

Pescara 8*

Sampdoria 7*

*una partita in meno

** due partite in meno