Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', la Juve Stabia si porta avanti sul Palermo
Con la serata di ieri, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, con due soli match previsti per appunto domenica.
Alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con ben cinque match in campo, ovviamente conclusi, ma alle ore 17:15 è andato in scena il penultimo match odierno, quello del 'Romeo Menti' tra Juve Stabia e Palermo: da poco concluso il primo tempo, con le Vespe campane che quasi allo scadere si portano in vantaggio grazie alla rete di Cacciamani (CLICCA QUI per leggere il live match targato TuttoMercatoWeb.com).
Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):
SERIE B, 12ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Sabato 8 novembre
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Palermo 19*
Avellino 16*
Venezia 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Juve Stabia 14**
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno