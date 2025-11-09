Juve-Toro, Calvarese su Zufferli: "Soglia tecnica e disciplinare alta ma tante imprecisioni"

Gianpaolo Calvarese ha analizzato la condotta arbitrale del derby di Torino fra Juventus e Toro. Il fischietto Luca Zufferli ha commesso qualche imprecisione che è stata sottolineata dall'ex direttore di gara nel corso della sua analisi per l'edizione odierna di Tuttosport:

"Adotta una soglia tecnica e disciplinare davvero alta, ma commette tante imprecisioni tecniche, seppur non gravi - ha esordito -. La più singolare si verifica nel primo tempo: Conceição calcia in porta, Paleari devia nettamente ed esulta per la parata, ma l’arbitro non concede il corner. Rischia Teun Koopmeiners in apertura di partita nel contrasto con Cyril Ngonge, colpendo il piede dell’ex Napoli, che però parte in posizione di fuorigioco. Non c’è nulla - ha proseguito - tra Ismajli e McKennie pochi minuti più tardi: l’albanese non colpisce - o al massimo sfiora con la gamba di richiamo - il piede dello statunitense".

E' giusto poi non concedere la massima punizione per la Juventus per l'episodio di Paleari su Vlahovic in quanto il portiere del Torino "sembra arrivare prima sul pallone e poi sull’attaccante". "Non c’è nessun contatto tra i due" è infine il commento al cartellino giallo sventolato ad Asllani. L'ammonizione al centrocampista del Toro viene definita "esagerato" dall'ex fischietto.