Serie B, Frosinone-Reggiana: dubbio in mediana per Alvini, Dionigi opta per il 3-5-2

Da una parte la voglia di difendere il primato, dall’altra la necessità di fare punti per uscire da un momento buio e allontanare la zona retrocessione: c’è tutto questo in Frosinone-Reggiana: match valido per la 21^ giornata di Serie B. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dirige la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Assenza importante in mezzo al campo per Alvini, che dovrà fare a meno dello squalificato Calò. Per giocare al suo posto e al fianco di Chichella, è corsa a due tra Grosso e Gelli. Koutsoupias agirà invece qualche metro più avanti, con ai lati Ghedjemis e Kvernadze: un trio che avrà il compito di sostenere l’unica punta Raimondo. Il 4-2-3-1 tanco caro al tecnico verrà completato da Palmisani tra i pali, il tandem Calvani-Monterisi al centro della difesa e infine A.Oyono e Bracaglia nel ruolo di terzini.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Dionigi dovrebbe rispondere col 3-5-2, che potrebbe trasformarsi in un 3-4-2-1 nel momento in cui Portanova dovesse andare ad agire alla trequarti insieme a Girma e alle spalle di Gondo. Oggi il figlio dell’ex difensore del Bologna dovrebbe invece stazionare a centrocampo, al fianco di Charlys e Reinhart in una linea a 5 completata sulle corsie esterne da Rover e Bozzolan. Seculin difenderà la porta protetto da un terzetto arretrato con Papetti, Rozzio e Libutti.