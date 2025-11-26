Serie B, 13ª giornata: la Top 11, i migliori per ruolo e non solo secondo TMW

Tredicesima giornata di Serie B che va in archivio con il Monza che porta a casa l'ennesimo successo della gestione Bianco e rimane saldamente in testa. Alle sue spalle bene Frosinone e Venezia, mentre inciampano Palermo, Cesena e Modena. Secondo successo consecutivo per l'Empoli di Dionisi e addirittura il terzo di fila per il Mantova di Davide Possanzini che schianta uno Spezia sempre più ultimo. Tre punti per la Sampdoria.