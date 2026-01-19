Focus TMW Serie B, i migliori attaccanti dopo la 20ª giornata: Ghedjemis continua a volare

Scenari nuovi dopo la 20ª giornata di Serie B. Il pareggio nello scontro diretto tra Monza e Frosinone rallenta entrambe e permette al Venezia di avvicinarsi alla testa della classifica grazie al successo sul Catanzaro. Vittoria di misura anche per il Palermo contro lo Spezia, che resta nel gruppo delle prime. In fondo alla graduatoria colpo importante del Mantova, mentre Bari, Pescara e Spezia escono battuti.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la ventesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.65 (20)

2. Ciervo (Cesena) 6.37 (19)

3. Pohjanpalo (Palermo) 6.26 (19)

4. Lasagna (Padova) 6.25 (12)

5. Gliozzi (Modena) 6.20 (20)