Focus TMW Serie B, i migliori attaccanti dopo la 22ª giornata: Ciervo primo inseguitori di Ghedjemis

La 22ª giornata del campionato di Serie B è andata in archivio incornando una nuova capolista: il Venezia di Giovanni Stroppa che battendo la Carrarese ha sfruttato il pareggio del Frosinone contro la Virtus Entella per passare in vetta. Vittorie importanti anche per Monza e Palermo, rispettivamente terza e quarta forza del campionato. Strepitoso anche il Sudtirol che mette in cascina il quarto successo consecutivo superando al 'Druso' il Catanzaro. Bene anche la Sampdoria che fa suo il derby salvezza contro lo Spezia.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori attaccanti del campionato cadetto dopo la ventiduesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Attaccanti

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.64 (22)

2. Ciervo (Cesena) 6.36 (21)

3. Pohjanpalo (Palermo) 6.24 (21)

4. Gliozzi (Modena) 6.19 (21)

5. Bortolussi (Padova) 6.18 (22)