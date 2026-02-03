Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Benali all'Al-Ittihad in Libia, i dettagli: contratto fino al 2027 e bonus alla firma

Benali all'Al-Ittihad in Libia, i dettagli: contratto fino al 2027 e bonus alla firmaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:12Serie B
Michele Pavese
fonte Luca Bargellini

Emergono anche i dettagli contrattuali dell’operazione che ha riportato Ahmad Benali in Libia. Il centrocampista, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha firmato con l’Al-Ittihad di Tripoli un accordo della durata di un anno e mezzo, con opzione per un’ulteriore stagione a favore del club. Previsto inoltre un bonus alla firma da un milione di euro, a testimonianza dell’importanza attribuita al giocatore nel progetto tecnico della società.

Come ufficializzato nella giornata di ieri, le dodici presenze collezionate con la maglia della Virtus Entella nella prima parte di stagione rappresentano, con ogni probabilità, l’ultima esperienza italiana per il classe 1992. Dopo la risoluzione del contratto con il club ligure, Benali ha deciso di trasferirsi nel Paese d'origine dei suoi genitori (lui è nato invece a Manchester) per indossare la maglia dell’Al-Ittihad, una delle realtà più prestigiose del calcio libico.

Arrivato nella stagione 2012/13 per vestire la maglia del Brescia, Benali non aveva più lasciato il nostro Paese, costruendo una carriera lunga e solida tra Serie A e Serie B. Nel corso degli anni ha difeso i colori di Crotone, Pescara, Bari, Pisa e Palermo, diventando un profilo di grande affidabilità nel panorama cadetto. I numeri raccontano un percorso importante: 315 presenze in Serie B, impreziosite da 40 gol, 61 apparizioni in Serie A con sette reti all’attivo e 17 presenze in Coppa Italia, condite da un gol. Ora, a 32 anni, per Benali si apre una nuova fase della carriera, con l'approdo in Libia e l’obiettivo di essere protagonista con l’Al-Ittihad, mettendo la propria esperienza al servizio di un progetto ambizioso.

Articoli correlati
Virtus Entella, saluta Benali: il centrocampista ha risolto il contratto Virtus Entella, saluta Benali: il centrocampista ha risolto il contratto
Benali e l'addio al Bari: "Mi hanno detto che non ero gradito, volevo portare il... Benali e l'addio al Bari: "Mi hanno detto che non ero gradito, volevo portare il club in A"
Serie B, Virtus Entella-Juve Stabia: Abate e Chiappella pronti all'esordio Serie B, Virtus Entella-Juve Stabia: Abate e Chiappella pronti all'esordio
Altre notizie Serie B
Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B
Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata... Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata di un turno
Catanzaro, Jack: "Arrivo con grande ambizione. Spero di dare il meglio per i tifosi"... Catanzaro, Jack: "Arrivo con grande ambizione. Spero di dare il meglio per i tifosi"
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 22ª giornata: Alvini al primo posto... Focus TMWSerie B, la classifica degli allenatori dopo la 22ª giornata: Alvini al primo posto
Benali all'Al-Ittihad in Libia, i dettagli: contratto fino al 2027 e bonus alla firma... TMWBenali all'Al-Ittihad in Libia, i dettagli: contratto fino al 2027 e bonus alla firma
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 22ª giornata: Ciervo primo inseguitori di... Focus TMWSerie B, i migliori attaccanti dopo la 22ª giornata: Ciervo primo inseguitori di Ghedjemis
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 22ª giornata: Busio e Yeboah in vetta Focus TMWSerie B, i migliori centrocampisti dopo la 22ª giornata: Busio e Yeboah in vetta
Serie B, i migliori difensori dopo la 22ª giornata: Tiritiello torna in vetta Focus TMWSerie B, i migliori difensori dopo la 22ª giornata: Tiritiello torna in vetta
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: le scelte di Italiano e Allegri al Dall'Ara
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Petardo Audero, la Polizia di Cremona ha arrestato il tifoso interista responsabile del lancio
Immagine top news n.1 Ci siamo per il rinnovo di Yildiz con la Juventus. Firma a giorni, tutti i dettagli
Immagine top news n.2 Chi è Hiljemark, il tecnico scoperto per caso dal Pisa che allenerà 4 giocatori più vecchi di lui
Immagine top news n.3 Luperto saluta il Cagliari con polemica: "A volte si prende atto di decisione già definite..."
Immagine top news n.4 Pisa, Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico: contratto fino al 2027 con opzione
Immagine top news n.5 Petardo Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter per tre giornate. Ma il derby è salvo
Immagine top news n.6 Kouame dalla Fiorentina all'Hellas Verona non s'ha da fare: definitivo no di Lega Serie A
Immagine top news n.7 Calciomercato Serie A, chi ha speso di più? Napoli -26, ma nessuno si è mosso come la Lazio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.2 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.3 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.4 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 L'osservatore Palma: "Genoa, che colpo Amorim. Lazio, interessante Przyborek"
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Paganini: "La Juve doveva cercare di accontentare Spalletti per l'attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Paratici pronto a prendere per mano la Fiorentina: giovedì la presentazione al Viola Park
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 23^ giornata LIVE: le scelte di Italiano e Allegri al Dall'Ara
Immagine news Serie A n.3 Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: tandem Loftus Cheek-Nkunku per Allegri, sorpresa Casale
Immagine news Serie A n.4 Pisa, le prime parole di mister Hiljemark: "Squadra di qualità, possiamo fare un grande lavoro"
Immagine news Serie A n.5 Ulivieri sul VAR: “Non mi piaceva, ma ha ridotto tantissimo gli errori”
Immagine news Serie A n.6 Petardo Audero, la Polizia di Cremona ha arrestato il tifoso interista responsabile del lancio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, respinto il ricorso contro la squalifica di Kone. Che viene aumentata di un turno
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Jack: "Arrivo con grande ambizione. Spero di dare il meglio per i tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 22ª giornata: Alvini al primo posto
Immagine news Serie B n.5 Benali all'Al-Ittihad in Libia, i dettagli: contratto fino al 2027 e bonus alla firma
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 22ª giornata: Ciervo primo inseguitori di Ghedjemis
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, Vrenna: "Musso la trattativa più complicata. Meli grande occasione"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, innesto di prospettiva: dal Genoa arriva il centrocampista Dodde
Immagine news Serie C n.3 La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play off"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, è Anton il rinforzo per la difesa. Arriva da svincolato dopo l'addio alla Pro Vercelli
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, il centrocampista Djibril va in Serie D: giocherà col Bassano
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano: "Tentativo per Partipilo, ma non è arrivato per due motivi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio, nuovo innesto fra i pali: arriva Bacic dal Napoli Women. La nota
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.4 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.5 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping