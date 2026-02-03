TMW Benali all'Al-Ittihad in Libia, i dettagli: contratto fino al 2027 e bonus alla firma

Emergono anche i dettagli contrattuali dell’operazione che ha riportato Ahmad Benali in Libia. Il centrocampista, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha firmato con l’Al-Ittihad di Tripoli un accordo della durata di un anno e mezzo, con opzione per un’ulteriore stagione a favore del club. Previsto inoltre un bonus alla firma da un milione di euro, a testimonianza dell’importanza attribuita al giocatore nel progetto tecnico della società.

Come ufficializzato nella giornata di ieri, le dodici presenze collezionate con la maglia della Virtus Entella nella prima parte di stagione rappresentano, con ogni probabilità, l’ultima esperienza italiana per il classe 1992. Dopo la risoluzione del contratto con il club ligure, Benali ha deciso di trasferirsi nel Paese d'origine dei suoi genitori (lui è nato invece a Manchester) per indossare la maglia dell’Al-Ittihad, una delle realtà più prestigiose del calcio libico.

Arrivato nella stagione 2012/13 per vestire la maglia del Brescia, Benali non aveva più lasciato il nostro Paese, costruendo una carriera lunga e solida tra Serie A e Serie B. Nel corso degli anni ha difeso i colori di Crotone, Pescara, Bari, Pisa e Palermo, diventando un profilo di grande affidabilità nel panorama cadetto. I numeri raccontano un percorso importante: 315 presenze in Serie B, impreziosite da 40 gol, 61 apparizioni in Serie A con sette reti all’attivo e 17 presenze in Coppa Italia, condite da un gol. Ora, a 32 anni, per Benali si apre una nuova fase della carriera, con l'approdo in Libia e l’obiettivo di essere protagonista con l’Al-Ittihad, mettendo la propria esperienza al servizio di un progetto ambizioso.