Ufficiale Triestina, è Anton il rinforzo per la difesa. Arriva da svincolato dopo l'addio alla Pro Vercelli

Dopo l'addio di Moretti, la Triestina è corsa ai ripari per rinforzare la difesa tesserando il fresco svincolato, dalla Pro Vercelli, Anton. questo il comunicato del club giuliano:

US Triestina Calcio 1918 comunica di aver perfezionato l'ingaggio del difensore Andrei Anton, il centrale classe 2003 ha siglato con l'Unione un accordo fino al termine della stagione.

Cresciuto calcisticamente nella Pro Vercelli, ha completato la propria formazione nel Torino, indossando la fascia di capitano della formazione Primavera nel biennio 2021/23 e guadagnandosi la chiamata con la prima squadra granata guidata all'epoca da Ivan Juric, oltre che la convocazione nella nazionale Under 20 della Romania, con la quale ha disputato tre gare ufficiali.

Nel campionato 2023/24 ha militato nel Sangiuliano City in Serie D totalizzando 12 presenze, mentre nell'ultima stagione e mezzo ha vestito la casacca della Pro Vercelli, scendendo in campo in 13 occasioni e servendo un assist.

Benvenuto a Trieste, Andrei.