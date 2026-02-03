Pisa, le prime parole di mister Hiljemark: "Squadra di qualità, possiamo fare un grande lavoro"

Il nuovo allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, ha concesso la sua prima intervista da tecnico nerazzurro ai canali ufficiali del club toscano. Queste le sue dichiarazioni: "È una grande occasione, il Pisa è un grande club e vogliamo fare un grande lavoro insieme, creando la possibilità di salvarci".

Sul suo percorso da allenatore iniziato già a 28 anni: "Sono stato sfortunato e ho iniziato ad allenare già a 28 anni. È andata bene, negli ultimi 2-3 anni abbiamo fatto un buon lavoro in Svezia col mio staff e adesso sono qua".

Su come giocano le sue squadre: Voglio verticalità col pallone, creare spazio... La fase difensiva è molto importante, ma anche le transizioni positive e negative".

Sulla situazione in classifica del Pisa: "Viviamo una situazione delicata, ma c'è la possibilità di fare un grande lavoro insieme. La squadra è buona, ci sono giocatori di qualità e il lavoro inizia oggi".