Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Parma Calcio Women comunica l’arrivo a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, di Cristina Navarro Redondo, nata il 14 aprile 2006, dall’Atlético Madrid.
Cresciuta nel settore giovanile del Club madrileno, Navarro Redondo milita nella Seconda squadra dell’Atlético Madrid dal 2022, con la quale ha maturato un importante percorso di crescita.
