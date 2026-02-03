Luperto saluta il Cagliari con polemica: "A volte si prende atto di decisione già definite..."

Sebastiano Luperto si congeda dal Cagliari, dopo la sua cessione alla Cremonese nelle ultimissime ore del calciomercato invernale. E nelle parole social del difensore, non manca una vena di polemica per la decisione presa dalla società sarda:

"Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui ci si trova semplicemente a prendere atto di situazioni già definite e di percorsi che cambiano senza poter intervenire. Si può sempre dire di no, è vero, ma con il rischio, se non la certezza di essere messo da parte e/o di non sentirsi più parte integrante di un progetto. È la realtà dei fatti, e va accettata. Ai tifosi del Cagliari voglio dire grazie. GRAZIE per l’affetto, il calore e il SOSTEGNO che mi avete dimostrato ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Un legame che non dimenticherò MAI e che porterò sempre con me.

Ora si apre un nuovo capitolo. Lo affronterò come ho sempre fatto: con IMPEGNO totale, RISPETTO e CUORE. Darò tutto me stesso, ricominciando ancora una volta, con la voglia di dimostrare chi sono davvero. Il calcio corre veloce e, troppo spesso, PASSA SOPRA LE PERSONE. Alla fine restano i legami VERI, pochi ma profondi, e le emozioni vissute INSIEME".