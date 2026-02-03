Ufficiale Perugia, innesto di prospettiva: dal Genoa arriva il centrocampista Dodde

Innesto in prospettiva per il Perugia che ha annunciato il tesseramento del centrocampista Dodde che lascia per la seconda volta il Genoa, dopo il prestito all'Ascoli nella passata stagione, dove è cresciuto e con cui ha collezionato 63 presenze nelle varie formazioni giovanili. Questo il comunicato degli umbri:

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Genoa le prestazioni sportive del calciatore Filippo Dodde, nato a Roma il 22 marzo 2006.

Un talentuoso centrocampista che si è formato nelle giovanili del Genoa, mettendo in mostra le proprie qualità nelle varie categorie, fino all’U20.

Benvenuto a Perugia, Filippo!".