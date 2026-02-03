Ufficiale Cittadella, il centrocampista Djibril va in Serie D: giocherà col Bassano

Nuovo ingresso nella rosa giallorossa. È il centrocampista Akim Djibril, 20 anni compiuti lo scorso 22 gennaio, 1,70 di altezza per 70 kg.

Originario di Nove, arriva a Bassano in prestito temporaneo dal Cittadella, dove già da qualche tempo gravitava nella rosa della Prima Squadra.

Per lui, quella di Bassano, un’occasione per fare esperienza e macinare partite. Per Fc l’opportunità di rinforzare ulteriormente il centrocampo in vista dell’ultima parte della stagione.

«Quando con il direttore Mandato c’è stata l’occasione di avere con noi Akim – spiega il direttore generale Luca Bertapelle – l’abbiamo colta immediatamente e per questo dobbiamo ringraziare il Cittadella che ci ha dato l’opportunità. Siamo sicuri che Djibril ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi».