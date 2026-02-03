TMW Ci siamo per il rinnovo di Yildiz con la Juventus. Firma a giorni, tutti i dettagli

Ci siamo per il rinnovo di contratto di Kenan Yildiz con la Juventus. Con la chiusura della sessione invernale di calciomercato delle scorse ore, la società bianconera ha scelto di dare un'indicazione chiara alle proprie priorità mettendo il prolungamento del 10 turco in cima alla lista e dando un'accelerata importante alla trattativa.

Fumata bianca e firma imminenti, dicevamo. Nei prossimi giorni, salvo sorprese già entro la fine di questa settimana, Yildiz metterà nero su bianco il suo nuovo contratto con la Juventus. Una firma in arrivo che avrà nuova scadenza 30 giugno 2031 e che si porterà dietro anche un importantissimo adeguamento dal punto di vista economico. Attualmente Yildiz è legato alla Juventus da un accordo valido fino al 2029, con stipendio da 1,7 milioni di euro netti. Il prolungamento oltre ad aggiungere 2 anni come detto porterà il turco a diventare uno dei giocatori più pagati della rosa, a maggior ragione a partire da giugno quando Vlahovic saluterà la Continassa.

Un segnale importantissimo da parte della Juventus, che ha raggiunto tutti gli accordi del caso con l'entourage e con la famiglia del giocatore mettendo così anche a tacere le sempre più insistenti voci di calciomercato legate alle big europee interessate a lui.