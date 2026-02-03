Catanzaro, Jack: "Arrivo con grande ambizione. Spero di dare il meglio per i tifosi"

Il neo difensore del Catanzaro Fellipe Jack, arrivato dal Como in prestito dopo sei mesi allo Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua nuova esperienza: "Sono arrivato con grande ambizione di fare bene per aiutare la squadra con quello che posso dare, sono davvero felice di essere qui. Ho visto un po' di partite, i tifosi mi sembrano abbastanza carichi, lo stadio è sempre pieno e spero di dare il mio meglio per loro. - prosegue il brasiliano - I miei punti di forza sono il passaggio fra le linee, il possesso palla e il lancio lungo".

Il classe 2006 poi torna sulla parentesi al Como: "È stata una grande esperienza, è stato un grande salto nella mia carriera e mi ha permesso di fare anche qualche partita in Serie A. Penso che sia stata una grande esperienza. Qui ho ritrovato Rispoli che mi aveva aiutato tanto allora".