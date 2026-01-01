TMW Radio L'osservatore Palma: "Genoa, che colpo Amorim. Lazio, interessante Przyborek"

L'osservatore Marco Palma a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di tre giovani arrivati in Serie A in questa sessione di calciomercato.

Adrian Przyborek (01-01-2007), mezzala offensiva/esterno d’attacco polacco della Lazio. Centrocampista offensivo che ben interpreta anche il ruolo di esterno d’attacco, alla forte duttilità unisce una buonissima tecnica e una grande precisione nei passaggi. Molto veloce e bravo nel dribbling, nella sua giovane carriera ha messo in mossa continuità di rendimento e grande applicazione sul terreno di gioco. Cresciuto in patria nel Pogon Szczecin con cui giovanissimo ha esordito nel massimo campionato polacco. La Lazio per prendere il ragazzo ha investito 4,5 milioni € + 2 milioni di bonus e riservato ai polacchi un 30 % su una futura rivendita.

Somiglianza: Jakub Blaszczykowski

Valore di mercato: 7 milioni €

Amorim (18-05-2005), centrocampista centrale/mediano brasiliano del Genoa. Molto duttile, sa ben interpretate tutti i ruoli in mezzo al campo prediligendo quello di playmaker essendo molto bravo nella costruzione del gioco. Ottima la qualità di base che si abbina anche a buonissime qualità in fase di interdizione che lo rendono un ottimo ruba palloni. Cresciuto nel Fortaleza, lo scorso agosto si è trasferito in Portogallo all’Alverca dove in sei mesi ha stupito tutti per le sue grandi prestazioni, diventando ben presto un uomo mercato. Il Genoa ha investito un totale di 10 milioni € sul ragazzo.

Somiglianza: Lamine Camara (Monaco)

Valore di mercato: 10 milioni €

Agustin Albarracin (29-08-2005), esterno d’attacco/seconda punta uruguaiana del Cagliari. Origini italiane per questo veloce e fantasioso esterno d’attacco uruguaiano, molto versatile, può giocare da seconda punta o anche da trequartista essendo dotato di una tecnica di base di altissimo livello. Cresciuto in patria nei Wanderers, a gennaio 2025 è passato ai Boston River con cui ha mantenuto un altissimo livello. Dribbling, assist, conclusioni in porta, mobilità sul fronte d’attacco, tutte doti che hanno convinto il Cagliari a portare in Italia questo ragazzo. Benissimo con le nazionali giovanali uruguaiane è stato un ottimo protagonista dell’ultimo Sudamericano under 20.

Somiglianza: Pedro Neto (Chelsea)

Valore di mercato: 5 milioni €