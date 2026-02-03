Kouame dalla Fiorentina all'Hellas Verona non s'ha da fare: definitivo no di Lega Serie A

Christian Kouame non sarà un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Si risolve il caso rimasto aperto dagli ultimi minuti della finestra di calciomercato di gennaio 2026, con il deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante ivoriano che compariva nell'apposita sezione di Lega Serie A nelle fasi conclusive della sessione, per una decisione che però è rimasta per ore sub judice.

Arrivata proprio adesso la decisione di Lega Serie A, che ha dato parere negativo: in quanto non sono stati depositati tutti i documenti richiesti entro il tempo limite, l'Hellas Verona non potrà procedere con il tesseramento di Kouame, che sarebbe stato inserito in squadra con la formula del prestito secco per cinque mesi. Confermate dunque le sensazioni negative che si respiravano già ieri, la Fiorentina adesso proverà comunque a cercare una sistemazione per Kouame nei paesi in cui la finestra di calciomercato sia ancora aperta.

Di seguito la lista dei campionati con il calciomercato ancora in vigore:

Portogallo: fino alle 0:59 di martedì 3 febbraio

Malta: fino al 5 febbraio

Turchia: fino al 6 febbraio

Austria: fino al 6 febbraio

Grecia: fino al 6 febbraio

Emirati Arabi Uniti: fino al 6 febbraio

Romania: fino al 9 febbraio

Australia: fino al 10 febbraio

Messico: fino al 10 febbraio

Serbia: fino al 13 febbraio

Svizzera: fino al 16 febbraio

Croazia: fino al 17 febbraio

Russia: fino al 19 febbraio

Polonia: fino al 25 febbraio