Kouame dalla Fiorentina all'Hellas Verona non s'ha da fare: definitivo no di Lega Serie A
Christian Kouame non sarà un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Si risolve il caso rimasto aperto dagli ultimi minuti della finestra di calciomercato di gennaio 2026, con il deposito del contratto di trasferimento a titolo temporaneo dell'attaccante ivoriano che compariva nell'apposita sezione di Lega Serie A nelle fasi conclusive della sessione, per una decisione che però è rimasta per ore sub judice.
Arrivata proprio adesso la decisione di Lega Serie A, che ha dato parere negativo: in quanto non sono stati depositati tutti i documenti richiesti entro il tempo limite, l'Hellas Verona non potrà procedere con il tesseramento di Kouame, che sarebbe stato inserito in squadra con la formula del prestito secco per cinque mesi. Confermate dunque le sensazioni negative che si respiravano già ieri, la Fiorentina adesso proverà comunque a cercare una sistemazione per Kouame nei paesi in cui la finestra di calciomercato sia ancora aperta.
Di seguito la lista dei campionati con il calciomercato ancora in vigore:
Portogallo: fino alle 0:59 di martedì 3 febbraio
Malta: fino al 5 febbraio
Turchia: fino al 6 febbraio
Austria: fino al 6 febbraio
Grecia: fino al 6 febbraio
Emirati Arabi Uniti: fino al 6 febbraio
Romania: fino al 9 febbraio
Australia: fino al 10 febbraio
Messico: fino al 10 febbraio
Serbia: fino al 13 febbraio
Svizzera: fino al 16 febbraio
Croazia: fino al 17 febbraio
Russia: fino al 19 febbraio
Polonia: fino al 25 febbraio
