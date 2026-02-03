Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera

Nella serata di Cristiana Girelli, diventata la primatista in maglia bianconera con 238 presenze totali – traguardo tagliato con il gol 150 con il club piemontese -, a prendersi la scena è stata la sua possibile erede: quella Chiara Beccari che rientrata nel 2024, dopo i prestiti al Como Women e al Sassuolo, sta crescendo – anche in Azzurro - sotto l’ala protettrice della numero 10.

La classe 2004 ha infatti messo a segno una tripletta che le permette di salire a quota quattro reti in questa stagione di Serie A Women, in undici gare giocate, e avvicinare quella quota cinque che è il suo massimo raggiunto in campionato. Nonostante la folta concorrenza in avanti Beccari ha saputo ritagliarsi il suo spazio grazie alla duttilità che le permette di giocare non solo come punta centrale, ma anche partendo dall’esterno o da qualche metro dietro la centravanti. Una duttilità che è molto apprezzata non solo dal tecnico bianconero Max Canzi, ma anche dal ct dell’Italia Andrea Soncin che ne ha fatto uno dei punti fermi del gruppo azzurro fin dal suo insediamento.

L’assist per il definitivo 4-0 delle bianconere proprio sul Sassuolo rappresenta una sorta di passaggio di consegne fra colei che rappresenta il passato e il presente della Juventus , ovvero Girelli, e quella Beccari che oltre il presente rappresenta certamente il futuro a tinte bianconere. Almeno fino a fine stagione le due continueranno a condividere il campo con la classe ‘90 che dispenserà altri consigli e insegnamenti alla giovane compagna che è pronta a prendere in mano il proprio destino e scrivere pagine memorabili nella storia bianconera.