TMW Radio Paganini: "La Juve doveva cercare di accontentare Spalletti per l'attaccante"

Il giornalista Paolo Paganini è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

I top e i flop del calciomercato invernale?

"L'Inter, perchè in un mercato come questo il colpo più sensazionale può essere Raspadori o Malen, l'Inter almeno non ha venduto nessuno. Il flop la Lazio, perchè quando hai un allenatore che dice che quelli presi non li conosce, vuol dire che non sei alla stessa lunghezza d'onda".

E la Juventus?

"Sono sempre stato molto critico con la dirigenza, da Comolli a Ottolini, passando per Modesto. Per me a livell odi strategia di mercato se il tuo allenatore ti dice che gli serve un attaccante di peso e arrivi al 1° febbraio senza un piano A, B, C ma sei andato solo per tentativi sporadici...sei la Juve, devi cercare di tentare di accontentarlo. Hai preso Boga e Holm, per tappare un situazione sulla fascia destra. Holm con Spalletti può crescere, ma la Juve secondo me con un attaccante vero di peso, e bisogna capire se poteva investire o meno, poteva giocarsi tanto a livello italiano ed europeo".

Spalletti può essere messo in dubbio?

"Potrebbe anche non essere convinto lui alla fine dalla Juve. Spalletti ha ereditato una squadra fatta non da lui. I giocatori che sta allenando non sono i suoi e gli hanno preso Boga e Holm. Io credo che dirà quali giocatori vorrà, e capirà se si potrà fare o meno".