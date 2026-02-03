TMW Radio Calciomercato invernale della Serie A, i top e i flop degli opinionisti

Si è chiusa la finestra di calciomercato invernale in Serie A e gli ospiti di TMW Radio votano la loro top e flop.

Stefano Impallomeni: "Inter non aveva bisogno di nulla, la Juve Boga e Holm ma vediamo. Il Milan ha preso Fullkrug, vedremo la Roma".

Massimo Bonanni: "L'Inter ha toccato pochissimo ma preso il ragazzo del Modena Massolin molto valido. A me è piaciuta anche la Juve. Boga mi è sempre piaciuto, ti crea speriorità e con il 4-2-3-1- gli serviva. Flop scontato la Lazio".

Andrea Piervincenzi: "Quando tu non tocchi è già tanto. L'Inter ha tenuto Frattesi, che rimane importante. La Lazio mi sembra sia un impoverimento costante".

Franco Piantanida: "Flop il mercato della Lazio. Ha incassato e non ha speso per rinforzare quando aveva la necessità e possibilità di farlo. Il top l'Inter per non aver toccato nulla e per non aver venduto Frattesi".

Simone Braglia: "Denari ce n'erano pochi da spendere. Credo che la cosa migliore l'abbia fatta l'Inter, che ha tenuto tutti. L'Inter insieme alla Juventus, anche se deve sbrigarsi a rinnovare con Spalletti per non rischiare di mettere a repentaglio gli obiettivi stagionali".

Paolo Paganini: "L'Inter, perchè in un mercato come questo il colpo più sensazionale può essere Raspadori o Malen, l'Inter almeno non ha venduto nessuno. Il flop la Lazio, perchè quando hai un allenatore che dice che quelli presi non li conosce, vuol dire che non sei alla stessa lunghezza d'onda".

Francesco Bonfanti: "Top difficile, è stato un mercato abbastanza povero. Forse la Roma con Malen, l'Atalanta con Raspadori. Flop una delle altre, perché tanti nomi e idee ma poi nulla. Compresa l'Inter".