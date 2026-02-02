Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug

Oggi alle 17:45Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Milan (Martedì 3 febbraio, ore 20.45, arbitra Manganiello, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Bologna
Dopo aver centrato la seconda vittoria del 2026 nell’ultimo turno della League Phase di Europa League, il Bologna tenterà di riscattarsi e ritrovare il successo anche in campionato. Ci proverà al Dall’Ara, dove i tre punti mancano dal 9 Novembre (2-0 sul Napoli), sebbene l’avversario non sarà dei più semplici. Contro la vicecapolista Milan, Vincenzo Italiano adotterà qualche cambiamento rispetto alla gara di giovedì, ma non dovrebbe stravolgere la formazione. Il tecnico rossoblù - che fin qui in 84 panchine non ha mai riproposto lo stesso 11 per due match consecutivi - potrebbe ridurre al minimo le turnazioni e dar spazio agli uomini maggiormente in forma. In porta ci sarà sicuramente Ravaglia, che sostituirà lo squalificato Skorupski. In difesa Zortea potrebbe essere riproposto a discapito di un Holm non ancora al top della condizione. L’altro posto sarà di Miranda, mentre al centro rientrerà Heggem al fianco di uno tra Vitik e Casale, con il ceco favorito. A centrocampo tutto ruota intorno alla presenza di Jens Odgaard: con lui la linea mediana del 4-2-3-1 sarà composta da Freuler e Pobega, mentre senza il danese verrà riproposto il 4-3-3 con uno tra Ferguson e Moro come mezzala destra. In attacco con il rientro di Bernardeschi e la graduale crescita di Immobile, Vincenzo Italiano avrà l’imbarazzo della scelta: 8 giocatori per tre maglie. A spuntarla dovrebbero essere Orsolini a destra, Castro al centro e Rowe a sinistra (di poco favorito su Cambiaghi). (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Come arriva il Milan
Dopo il pareggio contro la Roma, il Milan affronta un’altra trasferta complicata contro una squadra in lotta per l’Europa. Martedì, a Bologna, Allegri avrà tutti gli uomini a disposizione, tranne l’infortunato Santiago Gimenez. Ci si aspetta il rientro dal primo minuto di Pavlovic, in panchina nelle ultime tre partite a causa della botta subita a Firenze; assieme a lui in difesa e davanti a Maignan, certamente Gabbia e uno tra De Winter e Tomori. A centrocampo quattro sicuri: Athekame che sostituirà l'infortunato Saelemaekers, Modric, Rabiot e Bartesaghi, mentre il ruolo di mezzala destra se lo giocano Fofana, Loftus-Cheek e Ricci. Davanti Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug. Non convocato Pulisic. (da Milano, Antonello Gioia)

