Calciomercato Serie A, chi ha speso di più? Napoli -26, ma nessuno si è mosso come la Lazio

Concluso il mercato invernale, è tempo di bilanci. Nessuno come la Lazio, il cui operato è stato bocciato in termini di giudizio e ha lasciato molti dubbi anzitutto nel tecnico Maurizio Sarri, ma il club di Claudio Lotito - complice il blocco estivo - è il club che si è mosso di più, da tutti i punti di vista. La Lazio è la società con la spesa maggiore e l’incasso maggiore, e di conseguenza anche il saldo più rilevante (in positivo).

Se si guarda solo al disavanzo tra acquisti e cessioni, ecco invece il Napoli, con un -26 milioni di euro, seguito dal solito Como (-17). Pressoché ferme al palo le altre big, il Milan ha speso soprattutto per il futuro con Alphadjo Cissé.

Le spese dei club di Serie A nel mercato invernale. Valori in milioni di euro, cifre Transfermarkt

Atalanta Spese: 22 Entrate: 37 Bilancio: +15

Bologna Spese: 7 Entrate: 5,5 Bilancio: -1,5

Cagliari Spese: 3,4 Entrate: 5,4 Bilancio: 2

Como Spese: 17,4 Entrate: 0 Bilancio: -17,4

Cremonese Spese: 7,9 Entrate: 3,1 Bilancio: -4,8

Inter Spese: 3,5 Entrate: 0 Saldo: -3,5

Fiorentina Spese: 2,5 Entrate: 2 Bilancio: -0,5

Genoa Spese: 10 Entrate: 3,2 Bilancio: -6,8

Hellas Verona Spese: 13,5 Entrate: 11,5 Bilancio: -2

Juventus Spese: 0 Entrate: 2,5 Bilancio: +2,5

Lazio Spese: 36,5 Entrate: 59,7 Bilancio: 23,2

Lecce Spese: 5,6 Entrate: 0,6 Bilancio: -5

Milan Spese: 8 Entrate: 0 Bilancio: -8

Napoli Spese: 31,5 Entrate: 5 Saldo: -26,5

Parma Spese: 2 Entrate: 5,15 Bilancio: -3,15

Pisa Spese: 18,3 Entrate: 0 Bilancio: -18,3

Roma Spese: 26 Entrate: 15 Bilancio: -11

Sassuolo Spese: 20 Entrate: 0 Bilancio: -20

Torino Spese: 0,8 Entrate: 0,1 Bilancio: -0,7

Udinese Spese: 7,5 Entrate: 31 Bilancio: 23,5