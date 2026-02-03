Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B

Nella serata di ieri anche per la Serie B, salvo acquisti fra gli svincolati, si è chiusa la finestra dedicata al calciomercato con un’ultima giornata molto frenetica che ha visto diversi colpi last minute andare a segno e altri invece sfumare sulle curve finali. Tanti acquisti e movimenti da poter costruire più di una squadra e per questo non ci si può limitare solo a una top 11 dei nuovi arrivati, ma bisogna allargare le maglie consapevoli che alcuni esclusi avrebbero probabilmente meritato un posto o una menzione speciale.

Fra i pali inseriamo un giovane talento come Tommaso Martinelli arrivato dalla Fiorentina e (quasi) subito titolare fra i pali della Sampdoria. In difesa la linea a tre scelta vede Cas Odenthal – specialista in promozioni – al centro con ai suoi lati quel Armando Izzo che ha deciso di tornare ad Avellino e un altro top per la categoria come Leonardo Sernicola dello Spezia. A centrocampo il vertice basso del 3-4-3 sarà Hernani, subito decisivo con il Monza, mentre Salvatore Esposito della Samp e un alto giovane come Matteo Dagasso del Venezia saranno le due mezzali con lo spezzino Mattia Valoti vertice alto dietro un tridente delle meraviglia che conta due giocatori che in estate festeggiavano da protagonisti la promozione come l’esterno Dennis Johnsen e il centravanti Manuel De Luca, ora rispettivamente a Palermo e Modena, con quel Lorenzo Insigne che ha scelto un romantico ritorno a Pescara per salvare gli abruzzesi.

Di seguito la formazione titolare e le riserve:

Tommaso Martinelli (Sampdoria); Armando Izzo (Avellino), Cas Odenthal (Bari), Leonardo Sernicola (Spezia); Hernani (Monza), Salvatore Esposito (Sampdoria), Matteo Dagasso (Venezia), Mattia Valoti (Spezia); Dennis Johnsen (Palermo), Manuel De Luca (Modena), Lorenzo Insigne (Pescara).

Panchina: Alessio Cragno (SudTirol), Boris Radunovic (Spezia), Giovanni Bonfanti (Spezia), Mattia Viti (Sampdoria), Alessandro Di Pardo (Sampdoria, Gianluca Caprari (Padova), Gaston Brugman (Pescara), Kevin Zeroli (Juve Stabia), Gaetano Castrovilli (Cesena), Rachid Kouda (Mantova), Giuseppe Ambrosino (Modena), Matteo Brunori (Sampdoria), Francesco Di Mariano (Padova), Patrick Cutrone (Monza)