Fantacalcio, la Guida di gennaio: le probabili formazioni
Di seguito le probabili formazioni, infortunati e principali ballottaggi delle 20 squadre della Serie A, in continuo aggiornamento in base ai nuovi acquisti/cessioni.
Uno schema utile per affrontare al meglio l'asta di riparazione al fantacalcio.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca
Ballottaggi:
Kossounou-Scalvini 51%-49%
Hien - Djmsiti 51%-49%
Kolasinac - Ahanor 51%-49%
Bellanova- Zappacosta 51%-49%
Zalewski- Bernasconi 51%-49%
Raspadori - Sulemana 51%-49%
Scamacca - Krstovic 51%-49%
Indisponibili: ----
BOLOGNA (4-2-3-1): Skoruspski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Ballottaggi:
Skorupski - Ravaglia 51%-49%
Zortea - Joao Mario 51%-49%
Pobega-Freuler 51%-49%
Orsolini - Rowe 55%-45%
Odgaard - Bernardeschi 51%-49%
Cambiaghi - Rowe 51%-49%
Castro - Dallinga 55%-45%
Indisponibili: -----
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito S; Kilicsoy
Ballottaggi:
Ze Pedro - Zappa 51%-49%
Rodriguez - Idrissi 55%-45% (con Idrissi, Obert centrale)
Obert - Idrissi 60%-40%
Folorunsho - Mazzitelli 51%-49%
Indisponibili:
Belotti, Felici, Folorunsho
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez Je., Paz, Baturina; Douvikas
Ballottaggi:
Smolcic - Vojvoda 51%-49%
Diego Carlos - Kempf 51%-49%
Valle - Moreno 51%-49%
Rodriguez - Addai - Kuhn 50%-25%-25%
Baturina - Diao 51%-49%
Douvikas - Morata 51%-49%
Indisponibili:
Diao, Goldaniga
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy
Ballottaggi:
Barbieri - Floriani Mussolini 55%-45%
Payero - Thorsby 51%-49%
Bondo - Grassi 51%-49%
Bonazzoli - Djuric 55%-45%
Indisponibili:
Collocolo
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Rugani, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean
Ballottaggi:
Pongracic - Comuzzo 51%-49%
Solomon - Harrison 51%-49%
Brescianini - Ndour 51%-49%
Mandragora - Fabbian 51%-49%
Indisponibili: -----
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton - Cuffy, Baldanzi, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo
Ballottaggi:
Bijlow-Leali 51%-49%
Marcandalli - Otoa 51%-49%
Baldanzi - Ellertsson 51%-49%
Indisponibili:
Baldanzi, Siegrist
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Bella-Kotchap, Nelsson, Bradaric; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede Frese; Sarr, Orban
Ballottaggi:
Perilli - Montipò 51%-49%
Bradaric - Edmundsson 55%-45%
Frese - Bradaric 51%-49%
Belghali - Lirola 55%-45%
Bernede - Lovric 51%-49%
Gagliardini - Al Musrati 51%-49%
Sarr - Isaac- Bowie 34%-33%-33%
Indisponibili:
Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Suslov, Kastanos, Bella-Kotchap
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram Lautaro
Ballottaggi:
Bisseck - Acerbi 55%-45%
Dumfries - Luis Henrique 51%-49%
Zielinski - Mkhitaryan - Sucic 34%-33%-33%
Lautaro - Bonny 70%-30%
Thuram - Pio Esposito 60%-40%
Indisponibili:
Dumfries, Barella
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David
Ballottaggi:
Kalulu - Holm 55%-45%
Conceicao - Miretti 51%-49%
David - Openda 55%-45%
Indisponibili:
Vlahovic, Milik
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni
Ballottaggi:
Pellegrini Lu. - Lazzari 51%-49%
Cataldi - Rovella 51%-49%
Cancellieri - Isaksen 51%-49%
Zaccagni - Maldini 55%-45%
Ratkov - Dia - Maldini 34%-33%-33%
Indisponibili:
Zaccagni, Patric, Gigot
LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Galdelman, Banda; Cheddira
Ballottaggi:
Pierotti - Tete Morente 55%-45%
Gandelman - Berisha 51%-49%
Banda - Sottil 51%-49%
Cheddira - Stulic 51%-49%
Indisponibili:
Berisha, Camarda
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao
Ballottaggi:
Ricci - Fofana - Loftus Cheek 34%-33%-33%
Bartesaghi - Estupinan 55%-45%
Indisponibili:
Gimenez
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Hojlund, Lukaku
Ballottaggi:
Milinkovic-Savic - Meret 55%-45%
Juan Jesus - Buongiorno 51%-49%
Anguissa - Vergara - De Bruyne 34%-33%-33%
Lukaku - Giovane 51%-49%
Indisponibili:
Milinkovic-Savic, De Bruyne, Anguissa, Neres, Rrahmani, Politano, Gilmour, Di Lorenzo
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino
Ballottaggi:
Corvi-Suzuki 51%-49%
Valenti -Troilo 51%-49%
Nicolussi Caviglia - Keita 55%-45%
Ondrejka - Oristanio 51%-49%
Indisponibili:
Suzuki, Valenti, Frigan, Ndiaye
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Iling Junior; Tramoni; Moreo, Durosinmi
Ballottaggi:
Iling - Junior - Angori 51%-49%
Moreo-Meister 51%-49%
Durosinmi - Stojlkovic 51%-49%
Indisponibili:
Cuadrado, Albiol
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Malen
Ballottaggi:
Hermoso- Ghilardi 51%-49%
Dybala - Zaragova - Pellegrini Lu. 34%-33%-33%
Indisponibili:
Dybala, Konè, Ferguson
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè
Ballottaggi:
Doig - Garcia 55%-45%
Indisponibili:
Boloca, Candè
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Ismajli, Coco; Lazaro,Casadei, Prati, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone
Ballottaggi:
Marianucci - Tameze 51%-49%
Ismajli - Maripan 51%-49%
Prati - Ilkhan 51%-49%
Casadei - Gineitis 51%-49%
Obrador - Pedersen 51%-49%
Adams - Zapata 51%-49%
Indisponibili:
Schuurs, Ismajli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Krsitensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis
Ballottaggi:
Kabasele-Bertola 51%-49%
Kamara - Zemura 51%-49%
Indisponibili:,
Davis, Zanoli, Buksa, Piotrowski
