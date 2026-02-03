Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fantacalcio, la Guida di gennaio: le probabili formazioni

Fantacalcio, la Guida di gennaio: le probabili formazioniTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Di seguito le probabili formazioni, infortunati e principali ballottaggi delle 20 squadre della Serie A, in continuo aggiornamento in base ai nuovi acquisti/cessioni.

Uno schema utile per affrontare al meglio l'asta di riparazione al fantacalcio.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca

Ballottaggi:
Kossounou-Scalvini 51%-49%
Hien - Djmsiti 51%-49%
Kolasinac - Ahanor 51%-49%
Bellanova- Zappacosta 51%-49%
Zalewski- Bernasconi 51%-49%
Raspadori - Sulemana 51%-49%
Scamacca - Krstovic 51%-49%

Indisponibili: ----

BOLOGNA (4-2-3-1): Skoruspski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Ballottaggi:
Skorupski - Ravaglia 51%-49%
Zortea - Joao Mario 51%-49%
Pobega-Freuler 51%-49%
Orsolini - Rowe 55%-45%
Odgaard - Bernardeschi 51%-49%
Cambiaghi - Rowe 51%-49%
Castro - Dallinga 55%-45%

Indisponibili: -----

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Folorunsho; Palestra, Esposito S; Kilicsoy

Ballottaggi:
Ze Pedro - Zappa 51%-49%
Rodriguez - Idrissi 55%-45% (con Idrissi, Obert centrale)
Obert - Idrissi 60%-40%
Folorunsho - Mazzitelli 51%-49%

Indisponibili:
Belotti, Felici, Folorunsho

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez Je., Paz, Baturina; Douvikas

Ballottaggi:
Smolcic - Vojvoda 51%-49%
Diego Carlos - Kempf 51%-49%
Valle - Moreno 51%-49%
Rodriguez - Addai - Kuhn 50%-25%-25%
Baturina - Diao 51%-49%
Douvikas - Morata 51%-49%

Indisponibili:
Diao, Goldaniga

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy

Ballottaggi:
Barbieri - Floriani Mussolini 55%-45%
Payero - Thorsby 51%-49%
Bondo - Grassi 51%-49%
Bonazzoli - Djuric 55%-45%

Indisponibili:
Collocolo

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Rugani, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean

Ballottaggi:
Pongracic - Comuzzo 51%-49%
Solomon - Harrison 51%-49%
Brescianini - Ndour 51%-49%
Mandragora - Fabbian 51%-49%

Indisponibili: -----

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton - Cuffy, Baldanzi, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo

Ballottaggi:
Bijlow-Leali 51%-49%
Marcandalli - Otoa 51%-49%
Baldanzi - Ellertsson 51%-49%

Indisponibili:
Baldanzi, Siegrist

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Bella-Kotchap, Nelsson, Bradaric; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede Frese; Sarr, Orban

Ballottaggi:
Perilli - Montipò 51%-49%
Bradaric - Edmundsson 55%-45%
Frese - Bradaric 51%-49%
Belghali - Lirola 55%-45%
Bernede - Lovric 51%-49%
Gagliardini - Al Musrati 51%-49%
Sarr - Isaac- Bowie 34%-33%-33%

Indisponibili:
Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Suslov, Kastanos, Bella-Kotchap

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram Lautaro

Ballottaggi:
Bisseck - Acerbi 55%-45%
Dumfries - Luis Henrique 51%-49%
Zielinski - Mkhitaryan - Sucic 34%-33%-33%
Lautaro - Bonny 70%-30%
Thuram - Pio Esposito 60%-40%

Indisponibili:
Dumfries, Barella

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David

Ballottaggi:
Kalulu - Holm 55%-45%
Conceicao - Miretti 51%-49%
David - Openda 55%-45%

Indisponibili:
Vlahovic, Milik

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni

Ballottaggi:
Pellegrini Lu. - Lazzari 51%-49%
Cataldi - Rovella 51%-49%
Cancellieri - Isaksen 51%-49%
Zaccagni - Maldini 55%-45%
Ratkov - Dia - Maldini 34%-33%-33%

Indisponibili:
Zaccagni, Patric, Gigot

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Galdelman, Banda; Cheddira

Ballottaggi:
Pierotti - Tete Morente 55%-45%
Gandelman - Berisha 51%-49%
Banda - Sottil 51%-49%
Cheddira - Stulic 51%-49%

Indisponibili:
Berisha, Camarda

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

Ballottaggi:
Ricci - Fofana - Loftus Cheek 34%-33%-33%
Bartesaghi - Estupinan 55%-45%

Indisponibili:
Gimenez

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Hojlund, Lukaku

Ballottaggi:
Milinkovic-Savic - Meret 55%-45%
Juan Jesus - Buongiorno 51%-49%
Anguissa - Vergara - De Bruyne 34%-33%-33%
Lukaku - Giovane 51%-49%

Indisponibili:
Milinkovic-Savic, De Bruyne, Anguissa, Neres, Rrahmani, Politano, Gilmour, Di Lorenzo

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino

Ballottaggi:
Corvi-Suzuki 51%-49%
Valenti -Troilo 51%-49%
Nicolussi Caviglia - Keita 55%-45%
Ondrejka - Oristanio 51%-49%

Indisponibili:
Suzuki, Valenti, Frigan, Ndiaye

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Iling Junior; Tramoni; Moreo, Durosinmi

Ballottaggi:
Iling - Junior - Angori 51%-49%
Moreo-Meister 51%-49%
Durosinmi - Stojlkovic 51%-49%

Indisponibili:
Cuadrado, Albiol

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Malen

Ballottaggi:
Hermoso- Ghilardi 51%-49%
Dybala - Zaragova - Pellegrini Lu. 34%-33%-33%

Indisponibili:
Dybala, Konè, Ferguson

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè

Ballottaggi:
Doig - Garcia 55%-45%

Indisponibili:
Boloca, Candè

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Ismajli, Coco; Lazaro,Casadei, Prati, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone

Ballottaggi:
Marianucci - Tameze 51%-49%
Ismajli - Maripan 51%-49%
Prati - Ilkhan 51%-49%
Casadei - Gineitis 51%-49%
Obrador - Pedersen 51%-49%
Adams - Zapata 51%-49%

Indisponibili:
Schuurs, Ismajli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Krsitensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

Ballottaggi:
Kabasele-Bertola 51%-49%
Kamara - Zemura 51%-49%

Indisponibili:,
Davis, Zanoli, Buksa, Piotrowski

Articoli correlati
Fantacalcio, top & flop della 23ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 23ª giornata in Serie A
Fantacalcio, 23ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 23ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Genoa Baldanzi Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Genoa Baldanzi
Altre notizie Fantacalcio
Fantacalcio, la Guida di gennaio: le probabili formazioni Fantacalcio, la Guida di gennaio: le probabili formazioni
Fantacalcio, top & flop della 23ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 23ª giornata in Serie A
Fantacalcio, 23ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 23ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Genoa Baldanzi Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Genoa Baldanzi
Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Lazio Maldini Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto della Lazio Maldini
Fantacalcio, la classifica assist della Serie A dopo 22 giornate Fantacalcio, la classifica assist della Serie A dopo 22 giornate
Fantacalcio, top & flop della 22ª giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 22ª giornata in Serie A
Fantacalcio, 22ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match Fantacalcio, 22ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Castro dal 1'
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier
Immagine top news n.1 L'agente di Massolin: "L'Inter non ha un giocatore come lui. Può starci"
Immagine top news n.2 Audero: "Dopo il petardo un senso di vuoto e delusione profondo. Avevo poca voglia di giocare"
Immagine top news n.3 Lazio, caso Romagnoli: il difensore si allena da solo a Formello. Si attendono le mosse di Lotito
Immagine top news n.4 L'Udinese si regala Mlacic e tre punti a domicilio: la classifica in attesa di Bologna-Milan
Immagine top news n.5 Bologna-Milan chiude la 23^ di Serie A: Allegri senza Saele, Italiano con Joao Mario
Immagine top news n.6 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma resta dietro la Juve, l'Udinese aggancia la Lazio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo, Carnevali: “Bakola ragazzo tra i più interessanti. Berardi rimane da Nazionale”
Immagine news Serie A n.2 Evacuo: “Harrison e Solomon possono essere innesti funzionali per la Fiorentina”
Immagine news Serie A n.3 Riso: “Frattesi felice di rimanere all’Inter. Per Lucca la Premier è un’opportunità”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Brignoli: "Cassano uno a posto, anche se ha modi sbagliati. De Silvestri è il vero campione"
Immagine news Serie A n.2 I 20 colpi più costosi al mondo nel mercato invernale 2026. Solo due per la Serie A
Immagine news Serie A n.3 Lahdo al Como, arriva anche il comunicato ufficiale del club lariano: "Contratto fino al 2031"
Immagine news Serie A n.4 Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier
Immagine news Serie A n.5 Inter, divieto di trasferta ai tifosi in vista. Ma non fino a fine stagione: ecco perché
Immagine news Serie A n.6 Audero ricorda: "Una martellata all'orecchio. E sentivo un bruciore fortissimo alla gamba"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Magnani torna al Palermo: “Sono stati mesi difficili. La vita va vissuta e affrontata”
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, si chiude senza il colpo in attacco: saluta Pandolfi ma non arriva Gliozzi
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, il vero colpo del mercato? La mancata cessione di Fares Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Blesa saluta e vola in Portogallo: ha firmato con il Rio Ave
Immagine news Serie B n.6 Bari, Moncini: "Voci sul mio conto erano vere, ma la società è stata chiara"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, si è chiusa la 24ª giornata: risultati, marcatori e classifiche aggiornate
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, il ds Chiricallo svela: "Abbiamo fatto un tentativo per Partipilo"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, il cordoglio del club per la scomparsa dell'ex Nicolas Giani
Immagine news Serie C n.5 Faggiano: "Rosa della Salernitana rinforzata. Antonucci ha esperienza e qualità"
Immagine news Serie C n.6 Foggia, Casillo: "Liguori era un colpo necessario. In due settimane fatti otto innesti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.2 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.3 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Immagine news Calcio femminile n.5 Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping