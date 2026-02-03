Dall'Inghilterra: Mateta da uno specialista per il ginocchio, in estate futuro già deciso

Jean-Philippe Mateta sta valutando la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio dopo l'affare tramontato con il Milan. L'attaccante francese del Crystal Palace non aspettava altro che volare nel capoluogo lombardo per firmare con il club rossonero, ma i problemi al ginocchio evidenziati dalle visite mediche hanno indotto il Diavolo a mollare il colpo. Tutto dopo aver accordato il trasferimento per circa 35 milioni di euro, con accordi personali già stabiliti con il giocatore.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport UK, il Milan aveva inviato anche un medico sociale a Londra per effettuare ulteriori accertamenti. Niente da fare, Mateta è rimasto al Palace. Nemmeno la Juventus, che si è inserita all'ultimo momento per un eventuale affare last-minute, si è fidata delle condizioni fisiche del francese di 28 anni.

Stando a quanto riferito dall'emittente satellitare, Mateta soffrirebbe di problemi al ginocchio da novembre e ha giocato con il dolore per diversi mesi. A breve, invece, avrà un colloquio con uno specialista prima di decidere se operarsi. Il tempismo in questo senso è cruciale perché il giocatore non ha intenzione di perdersi i Mondiali in estate e spera nella chiamata della Francia di Deschamps. Le opzioni al vaglio sono due: continuare a giocare nonostante il male oppure sottoporsi presto all'operazione, il che richiederebbe diversi mesi di stop.

Ad ogni modo c'è una certezza in Inghilterra: Mateta - con contratto di 18 mesi - è sempre destinato a lasciare il Crystal Palace a giugno. Al momento il classe '97 sarebbe deluso e contrariato per il mancato passaggio al Milan, ha smesso anche di seguire su Instagram la pagina ufficiale del club inglese. Quindi resta da capire se sarà psicologicamente pronto per giocare con la squadra di Oliver Glasner nel futuro immediato.