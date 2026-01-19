Focus TMW Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 20ª giornata: Calò alle spalle di Busio

La ventesima giornata di Serie B non ha lasciato spazio a certezze in classifica. Il big match tra Monza e Frosinone termina in parità, risultato che favorisce il Venezia, vittorioso per 3-1 sul Catanzaro e ora a un solo punto dalla vetta. Tiene il ritmo anche il Palermo, che supera lo Spezia con il minimo scarto. In ottica salvezza sorride il Mantova, mentre arrivano sconfitte dolorose per Spezia, Bari e Pescara.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la ventesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Centrocampisti

1. Busio (Venezia) 6.58 (18)

2. Calò (Frosinone) 6.50 (20)

3. Yeboah (Venezia) 6.50 (17)

4. Schiavi (Carrarese) 6.47 (17)

5. Massolin (Modena) 6.46 (12)