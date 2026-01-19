Focus TMW Serie B, i migliori difensori dopo la 20ª giornata: Tiritiello si riprende la vetta

Il turno numero venti del campionato di Serie B ha acceso la lotta per il primato. Il pareggio tra Monza e Frosinone mantiene i ciociari in testa, ma consente al Venezia di farsi sotto grazie al 3-1 inflitto al Catanzaro. Importante anche il successo del Palermo contro lo Spezia, che permette ai rosanero di restare agganciati al gruppo di vertice. In zona bassa tre punti pesanti per il Mantova, giornata negativa invece per Spezia, Bari e Pescara.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori difensori del campionato cadetto dopo la ventesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

Classifica Difensori

1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.50 (16)

2. Svoboda (Venezia) 6.50 (11)

3. Bracaglia (Frosinone) 6.29 (19)

4. Calvani (Frosinone) 6.28 (18)

5. Zampano (Modena) 6.26 (19)