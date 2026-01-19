Focus TMW Serie B, i migliori giocatori dopo la 20ª giornata: Busio sul podio con due del Frosinone

La 20ª giornata di Serie B ha regalato nuovi equilibri nelle zone alte della classifica. Il pareggio nello scontro diretto tra Monza e Frosinone ha permesso al Venezia di accorciare le distanze: i lagunari superano 3-1 il Catanzaro e si portano a una sola lunghezza dalla vetta, ancora occupata dai ciociari. Vittoria importante anche per il Palermo, che supera di misura lo Spezia. In chiave salvezza sorride il Mantova, mentre arrivano stop pesanti per Spezia, Bari e Pescara.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la ventesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.65 (20)

2. Busio (Venezia) 6.58 (18)

3. Calò (Frosinone) 6.50 (20)

4. Joronen (Palermo) 6.50 (19)

5. Yeboah (Venezia) 6.50 (17)

6. Tiritiello (Virtus Entella) 6.50 (16)

7. Svoboda (Venezia) 6.50 (11)

8. Schiavi (Carrarese) 6.47 (17)

9. Massolin (Modena) 6.46 (12)

10. Koutsoupias (Frosinone) 6.45 (19)

11. Klinsmann (Cesena) 6.43 (20)

12. Pérez (Venezia) 6.43 (15)

13. Santoro (Modena) 6.40 (20)

14. Berti (Cesena) 6.38 (20)

15. Ciervo (Cesena) 6.37 (19)

16. Cissè (Catanzaro) 6.33 (20)

17. Doumbia (Venezia) 6.33 (18)

18. Pigliacelli (Catanzaro) 6.30 (20)

19. Bracaglia (Frosinone) 6.29 (19)

20. Fulignati (Empoli) 6.28 (20)